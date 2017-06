La generación libertaria, por Manuel Ocando

El gobierno es el principal responsable de la muerte de los jóvenes en Venezuela y se niega a entender que la juventud consciente venezolana está resuelta y sale todos los días a la calle con la firme intención de protestar pacíficamente y lograr quebrar este régimen que ha acabado con el futuro de los jóvenes, porque tienen la firme convicción que sin libertad no habrá futuro.Los jóvenes venezolanos en la calle han manifestado en forma muy clara y contundente en los últimos días que no se rendirán, ni aún con la muerte misma, y están dispuestos a dar sus vidas porque no negociaran sus derechos, ni su futuro con nadie, ya que la justicia y la libertad no son negociables.

La lucha de los valientes y osados jóvenes ha sido en contra de las sentencias 155 y 156 emitidas en marzo por el TSJ, donde se inhabilita a la AN y se otorga al Ejecutivo la facultad para legislar en un elaborado argumento de Estado de Excepción, mostrándonos el contexto y las oscuros propósitos de la constituyente arreglada desde Miraflores. La consecuencia de esta receta elaborada por los consejeros castro-comunistas ha sido brutal, produciendo miles de detenidos y heridos, cientos de periodistas agredidos, cientos de desaparecidos y más 70 de asesinatos, en su mayoría jóvenes, participantes en las masivas jornadas de protesta pacífica que se han expresado en contra del régimen.

Los jóvenes caídos, son valientes guerreros, que han iluminado el camino a seguir por la conquista de la libertad y la justicia. Jóvenes que partieron para no morir, que han muerto intentándolo y que siguen luchando por nuestro país. Son los nuevos héroes de la libertad de Venezuela, que luchan para librarse de la invasión castrista, permitida por los traidores de la patria. Son los guerreros que están en la calle sin descanso, batallando por forjar la nueva independencia, tragando gas y recibiendo metras y perdigones, personificando de esta manera la valentía y el heroísmo, que el socialismo del siglo XXI no pudo ni ha podido engañar, que luchan por la democracia y la construcción de un mejor país. El régimen les tiene miedo, porque sabe que enfrenta un ejército de convencidos guerreros con claros ideales democráticos, que traen un mensaje de libertad, decididos a no renunciar a sus derechos y defender la patria de la ocupación cubano-castrista.

Las tropas, vestidas de verde y de rojo, en tanquetas o en motocicletas, han pretendido con todos las armas proporcionadas por el gobierno, intimidarlos, espantarlos, encerrarlos, reprimirlos y asesinarlos sin lograr con éxito amedrentarlos. Sencillamente porque esos guerreros de la libertad, son de la voz del pueblo que reclama a la Venezuela desviada y que nos fue despojada. Han caído muchos, la cifra excede los 70 fallecidos, mártires que tendremos que honrar. La Sangre de estos valientes jóvenes venezolanos ahoga al gobierno y los venezolanos estamos seguros que la sangre de los jóvenes mártires no será derramada en vano.

Es nuestro deber como auténticos venezolanos, unirnos en una sola voz a la lucha de estos valientes guerreros en su protestas pacificas y no dejarlos solo, para así lograr salvar la república.