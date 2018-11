En programa de VTV anuncian ataques a opositores y no pasa nada

Desde que el chavismo secuestró el canal del Estado venezolano, mucho de lo que ha pasado, de manera adelantada se ha anunciado allí. Lo acaba de hacer, el emblemático personaje del programa ZURDA Konducta, Pedro Carvajalino, adelantando que el 10 de enero, lejos de producirse un cambio de gobierno, o la huida del tirano, ellos (chavistas) tomaran Venezuela en las calles, con las peores consecuencias que nos podamos imaginar. El chavismo saldrá a hacer lo que siempre hacen los defensores de la dictadura: ATROPELLAR. Arrebatar las esperanzas y la fe de un pueblo sufrido. Anunciaron saqueos, robos, a “quintas” del Este de Caracas. Literalmente una apología del Delito y nada más y nada menos en el canal del Estado. (Vean vídeo en mi cuenta de Instagram @angelmonagas)

¿Por qué CONATEL lo permite? ¿Por qué el Ministerio Público se desentiende? Yo se las respuestas y usted también.

¿Cómo puede usted señor Presidencia gritar que en Venezuela hay democracia y suceden estas cosas con una soberana IMPUNIDAD? Usted no es culpable de lo que dicen pero si de no castigarlos…

LA FOTO

Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación con conflicto de valores, problema con varias soluciones posibles, unas con otras. Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre los valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que damos a nuestros valores. La nueva situación del dueño del Canal GLOBOVISIÓN, Raul Gorrín, tiene a muchos pensando. Aparece en fotos con el Vicepresidente de USA, Mike Pence, con el Papa Francisco y lógicamente con muchos políticos venezolanos. El asunto a definir es ¿Quién era amigo del tipo? Él se tomó la foto con Pence y con el Papa. Ellos solo posaron ¿Ocurrió igual con los políticos venezolanos? Algunos callaron las denuncias del personaje para no ser vetados. Otros, antiguos socios denunciaron porque quedaron como la “guayabera maracucha”: Por Fuera (la gocha va por dentro). Otros proyectos políticos pagaban o “pagan” una coima para ser entrevistados una vez al mes. Esa es la realidad. Mientras el criticado ANTONIO LEDEZMA dice “La Venganza es dulce”. Estamos en el deber de comentar de manera crítica este asunto, por haber hecho lo mismo con algunos chavistas o “enchufaos” declarados, cuando aparecieron en fotos con “Pranes”, con asesinos, delincuentes, Directores, etc. ¿Esos políticos de la oposición conocían o no, el origen de la fortuna Gorrín? ¿Se retrataron por casualidad, inocentemente? Empecemos por allí. En política lo moral vale y la opinión pública debiera estar allí. De alguna manera el gobierno y sus órganos incluidos como el TSJ, lo favoreció.

POR VIDA DE CRISTO, no sigan contribuyendo con esos “trapos rojos” del exdirector del SEBIN, de motines en las FANB, etc. Mientras no sean públicos, SON SENCILLAMENTE INVENTOS, lanzados en redes como “trampas caza bobos”. Hay que seguir reclamando y denunciando lo evidente: corrupción, ineficiencia, hambre, inseguridad, entre otros.

UNA GRAN VERDAD, del tamaño de una catedral. Monseñor Mario Moronta, hace unos meses, dijo: “Al Frente Amplio le falta mucha gente. Seguimos con un pacto de élites. Ahí no hay una representación popular, ¿por qué?, porque los políticos no se sienten pueblo”, afirmó el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela y obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta. El prelado manifestó que los políticos “están más en su afán de poder, de dinero que dar respuestas a las diversas situaciones”.

DESASTRE NACIONAL De CANTV y MOVILNET. ¿Cómo es posible? Hasta para pagar los servicios usted tiene que recorrer un laberinto informático. Bancos que sí, bancos que no. Un alto porcentaje, quizá la mayoría ha sido víctima del hampa con el robo de los cables y luego te llegan los empleados de la empresa a ofrecerte la reinstalación pero DÓLARES. El gobierno anunció la venta a los CHINOS…Nos resulta difícil creer en eso por la ineficiencia mostrada.

ZULIA: No resolvieron el tema del casco central. Cambiar una mafia por otra no es resolver. No usar política social solo es trasladar el problema de todos esos desempleados, hacía niveles desconocidos. Las Pulgas sigue siendo un desastre y regreso el negocio de pagar en efectivo y no más costoso con tarjeta. En breve avanzaron y todo será igual. MARACAIBO: La Feria recién concluida mostró soledad. Una ciudad como Maracaibo, convertida en la capital de la desesperación: sucia, sin transporte, sin agua, problemas eléctricos, inseguridad. Por primera vez en muchos años, el estadio de béisbol con un aforo de unas 20 mil personas, apenas alcanzó los 11 mil el día de la Virgen, el pasado domingo. Muchos espectáculos fueron un total fracaso, salvo en el Mundo bizarro del Alcalde Casanova. El contralor de Maracaibo, emigró a Chile. ÚLTIMA HORA: Señalan que el nuevo contralor del Estado, será el Director de la Lotería del Zulia. EN SAN FRANCISCO el nuevo contralor municipal, será uno destituido en el pasado, en Maracaibo. Me hablan muy bien de él. LO HE VISTO TODO La Alcaldesa de Machiques, expropió una estación de servicio y al dueño este constituyente TSJ le negó el recurso de amparo. Alcalde de Catatumbo, a puño limpio se enfrentó a un conocido guerrillero de la zona del ELN.

¿Pensará en su problema con Omar Prieto o en el cargo de Viceministro?

ÚLTIMAHORA: FIDEL MADROÑERO Confirmado va de Viceministro en una cartera muy importante. Pregunto ¿Qué paso entre él y el Gobernador Prieto? ¿Ya no acepta su intermediación? De hecho habla directamente con Diosdado y Nicolás.

PERROS PRESOS Thorp y Arpa. Nuestra columna pasada. Insólitamente los canes siguen detenidos, sin ninguna respuesta de las autoridades. Su vida corre peligro, por los cuidados que ellos requieren. Sus seres más indefensos que un ser humano pues no hablan.

Lo grave de esta CRISIS es que muy pocos opositores a nivel nacional, regional y local, sobrevivirían gracias a su liderazgo. Contaditos serían. Los resultados de MEGANALISIS confirman lo que desde hace un tiempo vengo predicando: El Gobierno está mal y la oposición peor. Algunos partidos no llenarían el confesionario de una iglesia.