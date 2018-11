En 20 años de chavismo ¿perdimos el país?

Los políticos en general a mi juicio, no han comprendido la naturaleza de la crisis del venezolano. Hemos visto como nuestras fuentes de financiamiento se han secado. De allí, lo más grave: el sentimiento de fracaso como ciudadanos. En nuestra genética esta sembrada la frase “Esto no mejorará”, “Aquí no pasará nada”.

Realmente necesitamos y requerimos un liderazgo más allá de lo ideológico, que nos haga caminar en esperanza y así al final venceremos.

Muchos sienten que retrocedemos. Probablemente es lo que percibimos y vivimos cuando las circunstancias nos impiden ser felices. Los antiguos filósofos chinos solían decir, algo más o menos así, “Si no avanzas retrocedes”.

Caso Venezuela: ¿Un conflicto Chino-Ruso Vs Estados Unidos y Unión Europea?

El trabajo mancomunado chino-ruso ha ido cada vez a más. Atrás quedo el enfrentamiento político ideológico de los 60 y la cercanía en el presente es total.

La crisis ha dejado bien claro que Rusia está volando alto en geopolítica. Es un paso adelante diario. La difícil lucha económica se basa en romper con la dependencia occidental y recuperar su industria. Durante la 2da Guerra Mundial Rusia, antigua URSS, creo un poder económico e industrial que le permitió sino mejorar a su pueblo, por lo menos, enfrentar la invasión nazi.

Muchos en Venezuela hemos sobreestimado el papel de EEUU en la política mundial. Sobre todo porque a muchos (yo me incluyo) me encanta, por razones obvias de cultura, el estilo de vida de esa nación. Lo cierto es que EEUU y la UE cada vez pintan menos en la escena geopolítica. Siguen siendo actores importantes, ya no vitales. Nos cuesta entender y aceptar el nuevo mapa geopolítico, el cual, está tomando forma; Para la izquierda es un nuevo orden.

El proceso queridos amigos no será fácil ni en paz. Actualmente, el binomio Chino-Ruso tiene en sus manos el control de Venezuela y lo está haciendo muy bien, de acuerdo a sus intereses. La prensa mundial se los reconoce y hasta han impedido otras acciones del Presidente Trump, relatando los errores cometidos por la política intervencionista.

La conflictividad es permanente en la oposición sobre el debate del diálogo y la invasión. He allí una crisis. No buscan una nueva forma de pensar y van veinte (20) años de este sistema. Yo no sé si los defensores a ultranza de una invasión, han revisado concienzudamente que EEUU y la UE cada vez significan menos en el escenario geopolítico. Como ejemplo pregunto ¿En 20 años este gobierno ha recibido sanciones, criticas de más de medio planeta: ONU,OEA, UE, gobiernos de EEUU, Alemania, Gran Bretaña, y pare usted de contar. Sus parlamentos, su justicia. Desde Hollywood y los grandes medios la condena es mundial. Les han dado con todo. ¿Por qué entonces no cae el gobierno? Para mi muy simple: Aquí han prevalecido los intereses Chino-Rusos. Los cubanos son unos simples carroñeros y actores de segunda.

En Venezuela, seguimos creyendo que el triunfo de Bolsonaro o un pronunciamiento de un Presidente nada querido en su tierra como Donald Trump, hará la diferencia. Lo pensamos con Duque. Con Macri, etcétera. No aceptamos que Rusia da dos pasos adelante y uno atrás como los chinos en la construcción de una nueva relación mundial. Como dice un refrán, “los rusos tardan mucho en ensillar, pero luego montan deprisa”.

No es un problema militar. En esa materia, es clara la supremacía de Estados Unidos. China y Rusia no se amilanan.

Mientras en Venezuela se sigue perdiendo otra generación. A diferencia de sus mentores, el gobierno venezolano da un paso adelante y diez en retroceso. Mantiene el poder, solo que no resuelven.

No solo fracasó el chavismo, también la oposición. Toda una generación que no atacó el problema y otra que despilfarro los inmensos recursos. Dos energías opuestas que se necesitaron y se complementaron.

Cuando hablo de “fracaso opositor” me refiero a la carencia de un cerebro capaz de representar ese cambio anhelado. Ahora muchos quieren como buenos “faramalleros” (dicho zuliano) ser el Bolsonaro venezolano, para bañarse en esa tendencia. Sin embargo han sido incapaces de construir un auténtico mensaje en ese norte.

Escenario

Oposición perdió el estado electoralmente más importante: Zulia. Hoy podría ser la capital política del país. Un gobernador opositor estaría “rankeado” presidencialmente. No lo es. El único con una maquiavélica postura, propia del mayor zorro político de Venezuela, Henry Ramos tiene cuatro (4) gobernadores y varios Alcaldes. Aunque no lo haga, el sí sabe lo que reclama la calle y quizá por eso, aun se le observa “golpeando” a todos. Ramos practica el kickboxing político y por ahora, se nutre de sus victorias (jugadas). Tiene más de 25 años en eso.

El pasado errático los llevó a donde están. En cada región, cada sector, jugo su propio torneo. En Lara le hicieron la cayapa a Falcón, merecida o inmerecidamente, no es el tema a dilucidar. En Zulia PJ, después de la postura aparentemente principesca de Guanipa, se montaron en alianza para impedir el regreso triunfal de otro personaje que lucha por “sobrevivir” (no sé si lo logre) Manuel Rosales. Su gran problema: siempre gana aunque no triunfe electoralmente. Dejo de ser el gran elector igual que Juan Pablo.

El liderazgo opositor, salvo el caso de María Corina que bastante he analizado, está traumatizado. Timoteo Zambrano en días pasados hablo del matrimonio igualitario y estoy seguro que defendería la poligamia si eso le diera votos y le hiciera la cirugía política que necesita para cumplir su sueño: Ser Presidente.

Señores mi tutor siempre me recuerda: “Ángel, no es la vela la que mueve el barco es el viento”.

¿El país está perdido?

El chavismo nunca se ha preocupado por hacer crecer la nación, sino mantener el poder. No aprendieron nada de los chinos y los rusos. Lo lamentable es que a China le bastaron, apenas dos décadas para reconvertir su economía y liderar el crecimiento en Asia. El chavismo en 20 años ha hecho retrocedernos 100.

China empezó en 1970 a decidir y su metamorfosis arranco en 1990. Un proceso de cambios acompañado, además, de la liberalización económica y extensión de la propiedad privada en preeminencia de la pública.

Lo que hizo crecer a China no fue la tecnología como usualmente se cree, sino la inversión de capital y la productividad, representando casi el 90% de su crecimiento. En Venezuela hubo inversión y la corrupción diezmo esos ingresos. En China la pena es la muerte. Desplazaron literalmente a Japón como la economía más importante de Asia y lo sacó del puesto número 2 en el ranking mundial. Venezuela está último por debajo del más miserable país africano. Bochornoso: Los bolivianos y los haitianos parecieran estar mejor que nosotros.

El chavismo no aprendió, solo se lució.

Un proverbio chino dice: “Si quieres un año de prosperidad, cultiva granos; si quieres diez años de prosperidad, cultiva árboles; si quieres cien años de prosperidad, cultiva gente”. De momento, es el país más poblado de la tierra con más de 1.300 millones de ciudadanos…

Fracasaron. Ocuparon poder político. Allí son exitosos. Olvidaron la situación país y retrocedimos. Ni sus militantes los respaldan. Gramsci dijo hace 100 años que la crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.

Señores Opositores, yo tengo esperanza. Hay razones, para creer en el renacimiento nacional. El país que ofrecieron lo perdió una clase política. Deben ser desplazados, sin rompimiento. Sin exclusiones. Muchos de allí pueden aportar. No estamos perdidos. Aún vivimos aquí muchos que no queremos irnos. Lo que no pueden es seguir subestimando a los genuinos autores de esta crisis y seguir esperando el héroe en caballo blanco. El cine se puede quedar vacío.