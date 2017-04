El de Jesús y otros juicios, por Douglas Zabala

Yo he hablado abiertamente al mundo —respondió Jesús—. Siempre he enseñado en las Sinagogas o en el Templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? ¡Interroga a los que me han oído hablar! Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿Así contestas al Sumo Sacerdote? Si he dicho algo malo —replicó Jesús—, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el Sumo Sacerdote.

Leopoldo López, 18 de febrero 2014, Plaza José Martí, Caracas: “Como ustedes saben, hoy en Venezuela estamos viviendo un momento oscuro en donde los delincuentes son premiados por el Gobierno y los venezolanos que queremos un cambio en paz, en democracia, con la Constitución, nos quieren encarcelar. El día de hoy, yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las leyes”. Los juicios de Jesús constaron de seis eventos: tres en una Corte Religiosa y tres en una Romana. Jesús fue juzgado ante Anás el Sumo Sacerdote saliente; Caifás, el Sumo Sacerdote en funciones, y el Sanedrín. Él fue acusado en estos juicios “eclesiásticos” de blasfemia, por afirmar ser el Hijo de Dios y el Mesías. En febrero de 2015 Antonio Ledezma fue trasladado por el Sebin a la sede de este organismo. Se le acusa por presunta conspiración contra el Gobierno. En su audiencia preliminar, exclamó: “Si por decir la verdad me van a juzgar, pues, júzguenme, no vengo a pedir clemencia, vengo a pedir justicia. Señor juez, no vengo a pedirle que me absuelva porque soy inocente, ustedes absuelven a los culpables y condenan a los inocentes”. En el Juicio a Jesús, hubo muchas ilegalidades involucradas:

1) Ningún juicio debía llevarse a cabo durante alguna celebración, y Jesús fue juzgado durante la Pascua.

2) Cada miembro de la Corte debía votar para condenar o absolver, pero Jesús fue condenado por una gritería de protestas y desaprobación.

3) Si se daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes de que la sentencia fuera llevada a cabo; solo pasaron horas antes de que Jesús fuera puesto en la Cruz.

Hoy, en víspera de la semana mayor y dándosela de Poncio Pilato, con su nuevo Sanedrín, el malandrín presidente ordena al verdugo Contralor, ejecutar, sin fórmula de juicio y sin tener derecho a la defensa, la inhabilitación política de Capriles. Esta burda maniobra contra los dirigentes de la oposición, al parecer se convertirá a partir de ahora, en su arma predilecta por si acaso, las circunstancias lo obligan a realizar elecciones de Gobernadores y Alcaldes. Los juicios de Jesús representan la máxima mofa de la justicia. Jesús, el hombre más inocente en la historia del mundo, fue encontrado culpable de crímenes y sentenciado a morir por Crucifixión. Los Juicios emprendidos por Nicolás Maduro contra su pueblo, son los más injustos de la historia venezolana.