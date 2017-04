El cambio social en Venezuela I, por Luis Camilo Ramírez Romero

Augusto Comte, considerado el creador del positivismo y de la sociología, desarrolló la teoría que explica las transformaciones sociales, dividiéndolo en dinámica y estática social. A través de la historia, el ser humano ha vivido en comunidad, pasando a través de los años por diversas formas de organización social, y diversos cambios sociales, desarrollando e inventando su propia forma de vivir para relacionarse con sus iguales, surgiendo la necesidad de conducción, pues el ser humano como todos los animales que pueblan el planeta tierra, necesitan un guía que le conduzca para su actuación, de esta necesidad nacen los liderazgos políticos.

Ahora bien, se puede decir que el cambio social es la diferencia observada entre el estado anterior y el posterior en una zona de la realidad social. El cambio social está ligado directamente a fracasos y éxitos de los diversos factores de los sistemas políticos, económicos, sociales democráticos, o las anomalías como la globalización, desarrollo y crecimiento económico, pudiendo abarcar conceptos como revolución y cambio de paradigmas, incluyendo cambios superficiales en pequeñas comunidades.

En este mismo orden de ideas, en Venezuela observamos cómo se ha venido produciendo cambios sociales de manera diversas y constante, partiendo del periodo histórico de la política contemporánea de 1958 hasta 1998, donde nace la democracia representativa, que desarrolla una élite social y política que ejerció el control político-económico, y con este una clase social naciente integrada por profesionales que llegó a conformarse una clase media, así mediáticamente denominada por los factores de poder, a la que todos queríamos pertenecer, era común en nuestros hogares escuchar decir los padres a los hijos deben estudiar para ser alguien, que era lo mismo que decir salir de esta clase marginada a una superior.

Pues bien, en los últimos veinte años de este periodo, no todos los venezolanos tenían la posibilidad de acceder al mecanismo de superación marginal, es decir las universidades, aunado a ello la situación de malestar social que ocasionó en 1989 una implosión social conocida como el Caracazo y más tarde una intentona golpista, donde nace una nueva era política social en Venezuela que abarca desde 1999 hasta la actualidad con la ascensión del poder del líder de la asonada de 1992, Hugo Chávez, hasta la actualidad. Con esta nueva realidad político-social han existido factores y grupos económicos-políticos-sociales-religiosos, que se han resistido a los cambios, estos siempre generan resistencia, funcionando como grupos de control y presión, esto es natural en las sociedades, cuando se les plantea una lucha entre clases como la que se ha pretendido confrontar en Venezuela, al presentarse una clase media y alta que no quiere dejar unos supuestos privilegios y una marginada que no han tenido oportunidad ni siquiera a sobrevivir con lo mínimo como son los alimentos.