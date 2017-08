Desaciertos de la política, por Rubia Luzardo

El Estado venezolano está en mora con sus regiones fronterizas en relación a la política de relación inter-fronteriza, en la búsqueda de la tan anhelada integración latinoamericana prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Mientras el tratamiento de fronteras lo configuran los Estados-naciones, en el marco de la política internacional con la tutela de las respectivas cancillerías o los organismos encargados de la política exterior. En Venezuela, además de estas guras, también la política interna participa a través del Ministerio del Poder Popular para relaciones interiores, justicia y paz en conjunto con otros organismos del poder ejecutivo y legislativo, tanto nacionales como regionales, bajo los cuales recae la compleja responsabilidad de intervenir los temas de seguridad, soberanía, planificación, integración, ordenación territorial, narcotráfico, tenencia de la tierra, salud, ambiente, educación, infraestructura y calidad de vida, entre otros aspectos.

En el estado Zulia, las decisiones políticas fronterizas parecieran alejadas de la realidad que se vive en las mismas, en las cuales se ha visto una militarización excesiva, cierre del libre tránsito, inexistencia de planes de desarrollo humano en los últimos años y, ninguna medida hasta los momentos ha solucionado los problemas de soberanía, contrabando, extracción de combustible, delincuencia, pobreza, hambre y miseria de la población.

La política de Estado, implementada indica que no hay claridad del fenómeno fronterizo, considerando que este no sólo se reduce a un problema de límites y cuidado de los mismos, sino al desarrollo progresivo de esos espacios con impacto integral en sus ciudadanos, sus identidades y relaciones con los otros, por cuanto; las características de frontera con gura una dinámica social muy particular para sus pobladores en donde estos, construyen sus modos de vida y códigos específicos de subsistencia.

La realidad actual de la frontera en la Guajira es anárquica producto de la desidia gubernamental y ausencia de una política fronteriza coherente, los pobladores cansados de promesas incumplidas y con necesidades de alimentos han saqueado en los últimos días camiones de carga. Ante lo cual el gobierno responde con represión y militarización de la zona limítrofe, incurriendo en excesos.

Ya Colombia envió una nota de protesta al Gobierno venezolano, por la incursión de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en el paso fronterizo de Paraguachón, los cuales arremetieron brutalmente, según los habitantes de San Martín, en la trocha La Cortica, despojando de pertenencias y dinero a los transeúntes. Esperamos sinceramente rectificación en la política de Estado de Frontera aplicada. Ya los problemas se diversificaron con la movilidad migratoria hacia Colombia y la actuación inadecuada de los organismos de control, situaciones que requieren un tratamiento diferente al implementado en los últimos años, en aras de evitar un malestar mayor.