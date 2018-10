¿De verdad quieren matar a María Corina?

ExPresidente Pastrana de Colombia: “Quieren Matar a María Corina”. Tiene lógica @AndresPastrana_ en su denuncia. De los nuevos liderazgos sólo queda con vida por su coherencia y seriedad @MariaCorinaYA. Cuidado, como dicen en los cerros de Caracas, pueden “darle piso” (matarla).

Con errores y virtudes, la mujer ha sido coherente. Constante. Valiente. Algunos analistas y hasta yo caí en el error, de señalar como debilidad la carencia de unas fuertes estructuras regionales. Realmente en Venezuela, nadie las tiene. Solo el partido PSUV y sus aliados, gracias al financiamiento del gobierno. AD, COPEI, PJ, UNT, VP, entre otros no podrían llenar el confesionario de una iglesia. Sin recursos y sin discurso ni credibilidad y por eso admito mi confusión y hasta mi contradicción. Es evidente la carencia de adhesiones hacia los liderazgos de esos partidos. La gran fuerza de María Corina es la opinión pública. No hay sitio en Venezuela, que no se comente su acción. Muchas veces en positivo. Otras en negativo. Hago la excepción de que en algunos estados, Zulia, por ejemplo, un partido nuevo como el PDC de Carlos Alaimo, también tiene existencia estructural. A diferencia del PSUV, la actividad empresarial lo ha ayudado en ese propósito y no el erario público.

Los nuevos liderazgos ¿fallaron? ¿Se “avejentaron”? ¿O Mostraron el rostro de la mano que mece la cuna de su existencia? Algunos como @LeocenisOficial, @aecarri, @alcaldeledezma…No pueden explicar muchas cosas. Por eso el chavismo disidente no los busca. Menciono algunos casos:

Quién le saca punta al lapíz de Antonio Ecarri:

Ecarri, de la noche a la mañana, legalizó sin estructuras, sin firmas su partido. Inscribió candidatos y/o presto su tarjeta en toda Venezuela. Menos en la Gran Caracas. ¿Qué busca? ¿Mantener el financiamiento internacional? Igual que otros Ecarri no explica cómo mantiene su costoso ritmo de vida en los mejores sitios de Caracas, él y sus amigos. Su mujer vive en Inglaterra, estudia allá ¿Cómo hace? Ecarri viaja por el mundo tranquilamente más fácil que ir de Caracas a Guarenas. ¿De dónde? UNA PREGUNTA ME INQUIETA ¿Porque él y su padre han callado los abusos del Gobernador Lacava en Carabobo?

Ecarri, con una imagen fresca, buen verbo, pensó que no inscribiendo candidatos en los municipios Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo, la gente no los iba a incluir en el sainete con los partidos, autodenominados “Nueva Oposición”, que últimamente negocian con el gobierno su participación electoral. No hay NUEVA OPOSICIÓN. Es Oposición “cosmética” Made in Maduro, que montan cada cierto tiempo sus “realitys shows”. Lo malo para ECARRI es que ahora la oposición auténtica, está molesta con él y el gobierno incomodo también, porque no cumplió completo el pacto, con el cual le dieron su partido y otras prebendas. Este tipo de acuerdos NO ADMITE DECIMALES. Además de la vida de ricos y famosos entre Londres y Estados Unidos, donde su familia tiene más de un año viviendo, con sus visitas en periodos de tres y cuatro meses, todos se enteran de su nueva postura: Participar en el circo electoral del gobierno ¿Qué dirá Ramos Allup?

¿Prociudadanos o Pro-Leocenis?

Me gustó el planteamiento teórico, pues no creo en ningún socialismo. Hasta allí. En la práctica observó contradicciones. Hoy Leocenis hasta se ha aliado con un Guerrero del Teclado, en la mira del Gobierno. Muestra un “radicalismo” extraño, un giro prácticamente en sentido contrario. Vuelta completa, del Leocenis que defendía a Zapatero, a Timoteo. ¿Qué paso? ¿Será que, desde la negación de su participación se ha redescubierto como opositor? Lo celebraría de ser cierto. ¿Qué hubiera hecho si le conceden legalizar su partido? Seguramente participaría y otro sería el argumento. Una pregunta reiterada cada vez que hablaba o publicaba algo de Leocenis. ¿Cómo mantiene esa estructura, sus gastos diarios después de cada actividad? Yo soy amigo pero entre el deber y la amistad, opto por lo primero. Lo que no puedo es ser cómplice. Todo tiene un límite. No soy radical. Si Diosdado o maduro me llamarán (no lo harían porque no amerito su importancia), me reuniría. Reclamaría, trataría de que se mejorarán cosas. Yo sí creo en diálogo y negociaciones transparentes, públicas. He allí mis diferencias con algunos radicales.

Antonio Ledezma

Independientemente de ser usado por el gobierno para entretener, creo que Antonio debe explicar más racionalmente y menos sentimentalmente. No basta con rasgarse las vestiduras. ¿Por qué yo debo creerte? ¿Cómo no percatarse de quien era tu yerno? No es imposible. Si difícil. Ahora evidentemente esto baja el perfil de posibilidades futuras de Antonio, aun demostrando la falsedad de la denuncia. Este gobierno no es dirigido por “burros” o “brutos” como suele decirse. Si hay maldad, mucha. Usada con mucho talento y Antonio cayó víctima de una mala jugada. Para algunos una negociación, donde el gobierno siempre se reserva el derecho a “rescindir” el contrato.

Vienen por ella ¿Por qué María Corina es un objetivo?

Agotado el resto del liderazgo opositor. Andrés Pastrana, lanzó un alerta anunciando el peligro para la líder María Corina. De inmediato se inició la polémica. ¿Verdad? ¿Mentira? Algunos señalan que es un invento de María Corina para darse popularidad, pregunto ¿Más de la que tiene? Por supuesto es válido el planteamiento, dado que en Venezuela muchos de los llamados “Nuevos Líderes” constantemente acuden a ese mecanismo y algunos, apoyados por el gobierno, se han “hecho encarcelar” (de mutuo acuerdo), en aras de lograr captar la popularidad, que le permita al RÉGIMEN entenderse con la oposición que necesita. Hemos visto muchos de estos comportamientos en nuestra nación. El gobierno se entiende y de repente se desentiendo con algunos de estos personajes de viejo y nuevo “cuño” o nuevos tiempos.

María Corina en la mira

El CHAVISMO ORTODOXO, para otros “ORIGINARIO”, la observa como una de las pocas con márgenes de apoyo popular. Estoy convencido que para salir de este gobierno, al margen del estado de derecho, necesitamos de muchos: Buenos, Malos y mercenarios. Nadie conoce mejor lo que ha sucedido en estos 20 años, que los propios “hacedores” del desastre. El chavismo originario por eso se acerca a María Corina. A diferencia de la oposición tradicional, María Corina no busco el diálogo, ellos se le acercan porque saben de la necesidad de su prestigio internacional, para producir la “tormenta perfecta”. No hay nada peor como peligro, que un “nuevo converso” de enemigo. Por ello el viejo proverbio reza “El enemigo de mi enemigo, es mi amigo”. Ese es el papel de María Corina. Factor de encuentro, de todos los que deben una vela al Santo Gobierno.

Para la mayoría de los ciudadanos María Corina es la última de los mohicanos políticos.

Militarmente Venezuela no tiene absolutamente ninguna posibilidad. El desastre en nuestras fuerzas armadas es colosal: hambre, rabia, desabastecimiento, abandono, sin moral. Estados Unidos tiene las ganas. No lo hará al menos, hasta que haya un CONSENSO.

No obstante UN DIALOGO, UNA NEGOCIACIÓN VERDADERA, es posible, si el tirano siente la presión necesaria. Solo el miedo puede producir la posibilidad de unas elecciones realmente limpias, en condiciones aceptables. No podemos seguir siendo románticos.

Maduro, Diosdado, Rodríguez and Company lo saben y “jaguas abajo” la cosa se les complica. Si Maduro lograse un resultado económico, abandonado el modelo actual, podría atemperar los resultados. Pensar esto es prácticamente imposible. Venezuela camina hacia su destino: Más abajo si sigue Nicolás o más arriba, si hay un cambio.

Enero, mes clave

Enero es un mes clave. La legitimidad de Nicolás vence. Es el momento ideal para que la comunidad internacional muestre su solidaridad, más allá del discurso y del protocolo. Venezuela un país colapsado financieramente. Con un desastre económico solo similar a la peor crisis africana. Con un gobierno en niveles superlativos de impopularidad y que solo se mantiene por la parsimonia e indefensión del sector Opositor. El enemigo es mortal y no puede seguir siendo subestimado. Son capaces de todo y si alguien es obstáculo para sus propósitos de perpetuarse, al mejor estilo de la dictadura más sangrienta de América como la cubana, no dudaran ni un “microsegundo” en actuar. Empiezo a recordar la Colombia de Jorge Eliecer Gaitán…La muerte de Renny. Quizá ninguno hubiera ganado…¿Quién podría asegurarlo? Empero, su mensaje trascendió las barreras del tiempo.

Caiga quien caiga

LAVARSE EL ROSTRO Luego de las palabras de Lorent Saleh sobre el personaje de Luisa Ortega, esta pretende lavarse el rostro con una Propuesta de ENMIENDA CONSTITUCIONAL, para impedir por cinco años cualquier reforma o cambio. El problema es que el actual parlamento permitió la entrada de los “ilegítimos” sin oponer resistencia. Llegará el momento de la justicia y todos, incluida ella y su marido, deberán responder.

DENUNCIA Este gobierno va a destruir hasta el Salto Ángel, patrimonio natural del planeta señala la ecologista y periodista Valentina Quintero: “Todos sabemos perfectamente que la minería está dentro del PN Canaima. Ustedes lo vieron desde el aire. Nosotros desde el aire, caminando y en curiara… La mina de Campo Carrao es cada vez más grande. Eso queda junto al río Akanán que desemboca en el Carrao, dentro del Parque. Las balsas andan libremente por el río Carrao…Ya están minando en la Isla Orquídea y frente al pozo de la felicidad. Se esconden en los caños y salen cuando ya se han ido las curiaras con los visitantes al Salto Ángel. Es la misma ruta, siempre junto al Auyantepui y dentro del Parque. En Aonda – casi frente a la isla Orquídea – vimos un campamento minero…”

REGRESA CONTROL PREVIO Como lo anunció en el programa de José Vicente, Elvis Amoroso, antes de ser designado Contralor de la República, defendió esta tesis, propia de los mecanismos de extorsión y alcabalas de la administración pública. La pregunta ¿Se lo aplicara a los gobernadores y alcaldes del gobierno que son mayoría? ¿O a los distintos de su tendencia?