Davos, las criptomonedas en el mundo y en Venezuela, por Luis Espinoza Morillo

En el Foro Económico Mundial (fundado en el año 1971), evento que congrega a la élite mundial de empresarios, líderes y gobernantes, entre los temas a tratar se discutió el punto de las criptomonedas, el blockchain, la cadena de bloques para archivar información, para lo cual varios países se están preparando. En el evento, estaba un panel denominado: “The Crypto-Asset Bubble” donde la Vicegobernadora del Banco Central de Suecia, alegó que el bitcoin y las demás monedas digitales deben ser tratadas como activos y no como alternativa monetaria real. Aclaró que sus razones para no considerar a las criptomonedas como “una buena versión del dinero” están vinculadas a la inestabilidad de los precios a los que se cotiza y a la poca demanda de uso en cuanto a alternativas de pago y comentó sobre el lanzamiento de su propia moneda digital, la cual será una “moneda digital fiat”, es decir, la versión digital de la moneda sueca y se llamará Ekrona como alternativa sustitutiva al dinero en efectivo. Expresó que mientras no haya aceptación en todas las naciones, será un activo que puede ganar valor con riesgo a derrumbar su cotización.

Por otro lado, Robert Shiller, el economista ganador del Premio Nobel, llamó a la criptomoneda una “idea realmente inteligente”: “Estoy impresionado por la tecnología”, comentó, “Y se está extendiendo en varios sectores, donde hay personas que aman esto. Pero me parece que es tecnología para otra cosa. Se ha vuelto viral como una moneda”.

Durante el evento, surgió el IDAXC, Consejo Internacional de Intercambio de Activos Digitales -un repositorio de Blockchain en Davos por el Global Blockchain Business Council-, constituido como organización sin fines de lucro, su objetivo: “crear estándares de tokenización de activos, regular la digitalización de activos y el intercambio de activos a escala global”. Misión: IDAXC es el organismo industrial internacional sin fines de lucro que se establece para impulsar las mejores prácticas comunes en la digitalización de activos reales y los exchanges de tokens relacionados.

Mientras tanto, empresas como McDonald, Starbucks, Amazon, han manifestado estar estudiando la posibilidad de aceptar como forma de pagos las monedas digitales. Empresas como Itanji, firma japonesa de bienes raíces, ya permitió la compra y venta en Bitcoin, actualmente vende un edificio por más de 540 Bitcoin (BTC); igualmente sucede con la empresa MrPiso.es en España quienes venden apartamentos en Bitcoin; en Francia, la ONG Le Suma Social de París, organización contra la exclusión de personas sin hogar, organizó campaña para recabar fondos con criptoactivos; un aeropuerto en Australia acepta pagos en criptomonedas en sus tiendas; el Bank of America ya patentó varias licencias relacionadas a Blockachain y criptoactivos. Por su parte, el Gobierno de Canadá estudia hacer uso de la tecnología Blockchain para registros públicos; la firma Reliance Industries, en India, creará una moneda digital para 160 millones de suscriptores para otorgarles puntos de fidelidad, hacer contratos inteligentes y usarla en su logística de gestión de la cadena de suministro; el balneario argentino Riviera Club de Mar, acepta BTC como forma de pago; igualmente, empresas como Microsoft, Dell, Mega, Expedia, Destinia, Protonmail, Virgin, Time, Overstock, Baidu, tienda Jeep en Overland Park o Ford en Texas, aceptan pagos en BTC, entre otras. En Reino Unido existen decenas de cajero automáticos para recibir o cambiar BTC por la moneda local, igualmente en Finlandia, Suecia, Dinamarca, San Francisco, Nueva York, Buenos Aires, México, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, entre otras naciones. Una universidad privada de Nicosia (Chipre), fue la primera institución educativa en aceptar el pago con BTC y en EE.UU. y España, ya disponen de maestrías para especializarse en estos temas.

Cabe destacar, que el 01 de febrero, mediante un comunicado de prensa oficial, la Comisión Europea anunció la creación del Observatorio y Foro Blockchain de la Unión Europea.

Venezuela en cifras

Es interesante conocer, que debido a la grave crisis financiera que se vive en Venezuela y ante la escasez de dinero en efectivo, el uso de monedas digitales está en auge y así lo certifican los siguientes estudios dignos de un análisis por académicos.

Un estudio realizado por HowMuch basado en la legalidad global del Bitcoin en 246 países, arrojó los siguientes resultados: es legal o neutral en 99 países (40% del mundo), es de uso restringido en 7 países, es considerado ilegal en 10 países y sin información en 130 naciones.

Al cierre del mes de enero de 2018, según SourceForge, Venezuela se ubica entre los primeros 50 países del mundo con mayor descarga de software para pagos con Bitcoin superando a los Emiratos Arabes, Colombia y otras naciones. El reporte también indica que el 71% de su aplicación para pagos está instalada en sistema Windows, 7% en Linux, 4% en iOS, el resto desconocido, para un total de 11.005 descargas del software para pagos.

En Mercado Libre (Venezuela) ya es posible efectuar compras y pagarle al vendedor en BTC, sólo debes escribir en su buscador “Acepta Bitcoin”.

Otros datos interesantes los proporciona el sitio web CoinMap, en Venezuela hay varios puntos para pagar en BTC o cambiarlos a bolívares, están ubicados en Maracaibo, Punto Fijo, Tucacas, Caracas, Valencia, San Cristóbal, Apure, Trujillo, Puerto La Cruz, Anaco, Maturín, Porlamar, Puerto Ordaz, entre otras localidades del país.

Y, para finalizar, Bloomberg acaba de publicar un informe donde grafica el crecimiento de las transacciones de bitcoin por países. Ocupando China el 1er lugar, 2) Nigeria, 3) Colombia, 4) VENEZUELA, 5) Perú, 6) Turquía, 7) Chile, 8) Brasil, 9) Singapur, 10) India.