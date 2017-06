Compasión, por Humberto Rivera

Compasión es la disposición que una persona tiene de condolerse del sufrimiento de los demás.

He seguido con atención la propuesta del Dr. Carlos Alaimo , de “Pasión por Maracaibo”, a quien conozco sin considerarme su pana, he observado las obras que ha emprendido y he visto los resultados y admiro los esfuerzos por hacer prosperar lo que se propone.

Y ahora me voy a referir al acontecimiento funesto ocurrido en el Hospital Universitario, donde una joven médico, fue herida de tres balazos mientras cumplía su guardia de emergencia en pediatría.

Compadecido, la mañana siguiente fui a visitarla en la unidad de cuidados intensivos y la encontré llorando, ella estaba bien, no le dolía nada pero lloraba, no le pregunté el motivo pero supuse, que lloraba por dos razones, primero por la suerte de haber sufrido tres balazos y ninguno de los cuales fue mortal; y por la cantidad de personas que la compadecían y estaban contentos de que ella se encontraba bien. Estoy muy entusiasmado escuchando la canción del compositor José José El triste, cuando dice “Aquí vengo a disfrutar mi dolor, yo no pido compasión ni piedad pues esta historia se escribió para la eternidad”, frase literaria preciosa pero disimula una realidad, por que todos por muy ricos, poderosos o famosos que seamos en algún momento de la vida hemos necesitado o necesitaremos de la compasión o piedad de otras personas.

Les voy a referir hechos puntuales y conocidos de algunas de estas personas, como sucedió con Napoleón Bonaparte; General Francés que por su habilidad militar, se apoderó de Europa invadiendo muchas naciones como España, Francia, Portugal y otras, hasta que fue vencido y confinado a una isla solitaria en Santa Elena, donde murió no se sabe si de desolación, hambre, tristeza o se enveneno.