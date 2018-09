Carlos Alaimo: Carta pública a las autoridades responsables del suministro de energía en el Zulia

Desde el Partido Centro Democrático (PCD) del estado Zulia vemos con suma preocupación la falta de atención ante nuestra solicitud formal para exigir la suspensión de cortes eléctricos en aquellas zonas en las que funcionan hospitales y clínicas, donde se registran a diario dramáticas escenas que en muchos casos terminan en tragedias.

Hemos enviado comunicaciones puntuales al ingeniero Alberto Pérez Pérez, autoridad única del sistema eléctrico en el estado Zulia; Juan Carlos Boscán, secretario de Asuntos Eléctricos de la Gobernación; Lisandro Cabello, secretario de Gobierno y al propio gobernador Omar Prieto, para hacer énfasis en las consecuencias de los apagones programados en clínicas y hospitales de la entidad. Tres días después aún no ha habido respuestas.

A continuación, presentamos ahora, de forma pública, la misiva en la que pedimos tomen los correctivos para defender el derecho a la vida de cientos de zulianos.

“Me dirijo a usted como autoridad (…) para que analice este planteamiento que a continuación expongo con la finalidad de salvar vidas.

La crisis eléctrica está afectando la calidad de vida de los zulianos y cada día acentuando más una merma económica de un sector que, antes de presentarse este catastrófico contexto, sabemos estaba muy deteriorado; pero hay un escenario que no se ha evaluado en su justa y real dimensión: la pérdida de una vida. Pérdida no pedida, no deseada, que de manera “obligada” pasa a engrosar las estadísticas de mortandad en la región, sin justificación alguna.

¿Cuánto vale una vida? No hay precio. No existe nada que devuelva o pague la esencia de un ser humano. El derecho a la vida es SAGRADO. Y por este hecho bien vale la pena atender esta solicitud.

En Maracaibo se respetan, vigilan y cuidan viviendas y villas donde vive un funcionario del gobierno, pero convencidos estamos que más valor tiene velar por las instituciones de salud privadas y públicas, especialmente las que tienen cuidados intensivos. En el cronograma de cortes eléctricos planificados estas instituciones que CUIDAN VIDAS no deben estar incluidas; Incluso si dichos establecimientos de atención médica contaran con plantas eléctricas, pues más allá del dinero o el mantenimiento de las mismas, hoy en día, su logística para su uso seguro, no está garantizada. En este sentido ya en el Estado se especula que hay cifras de pacientes que han fallecido por cortes eléctricos y fallas en el arranque de las plantas eléctricas.

Por ello le pido a usted (…) que atienda y entienda esta solicitud.

Estamos aún a tiempo de evitar más daños, más muertes, más desolación y tristeza.

Seguro estoy que en su condición de dirigente social, pero sobre todo desde su condición humana, está el atender y resolver, con la urgencia que requiere el caso, esta grave situación… más que desde la razón, desde el espíritu”.

Carlos Alaimo.

Presidente del PCD