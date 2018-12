Caiga quien Caiga: Medios en Venezuela hacen periodismo de aventura

Lamento lo sucedido al Diario El Nacional. Así como ellos, es interminable la lista de atropellos, abusos, amenazas. Además de impedir la compra de las bobinas de papel, para circular como prensa escrita, también te bloquean, te atacan en la web. El personal sufre en carne propia los ataques de los organismos de seguridad y de las hordas chavistas. Cierran programas de radio, de tv, etcétera. Lo sucedido a Pérez Pirela, más allá de las consideraciones en las redes puede ser un ejemplo y democrático que son: Si un chavista crítica sufrirá lo mismo. No hay favoritismo.

Sin embargo no queda de otra. Hay que seguir. No critico al que se fue pero admiro a los que se quedan, a ejercer la nueva mención Periodismo de Aventura. No sabes con que te vas a encontrar, ni las consecuencias. Incomodar al “poder”, tiene sus riesgos.

ENCUENTRO O DESENCUENTRO CIUDADANO: Si creo que hay gente del gobierno impulsando lo de DELSA, presumo sin su consentimiento. Explico. Hay precedentes durante esta dictadura, que ha ocurrido exactamente lo mismo. En el 2014 el líder era Capriles y al salir Leopoldo, este mato al anterior. Es decir, el gobierno impulso la salida y la popularidad de Leopoldo para “matar” el liderazgo de Capriles, lo cual consiguió. Luego acabo con Leopoldo y hoy ninguno de los dos supera el 10%. Igual pudiera suceder con Delsa. El liderazgo de María Corina a pesar de sus terribles fallas estructurales, sobresalen ante todos los demás. Delsa tiene todos los elementos para desplazarla: oratoria, belleza, valentía. Sabe que los deseos no “empreñan” y necesita de estructuras. El gobierno facilita, permite, “se hace el loco” algunas veces, le responde otras, otorgándole beligerancia para elevarla políticamente ante la mayoría del país, indudablemente opositora. Ellos, fieles a las teorías de El Príncipe, saben que el enemigo de su enemigo es su amigo. Es una tesis. Igual han hecho con María Corina. Sus seguidores y equipos, en Venezuela y en el extranjero, más se han dedicado a “destruir” liderazgos de la oposición, distintos a ellos, que ha transformarse realmente en una alternativa de poder. Algunos pudieran pensar “Y SI SE UNEN”. Sería genial, solo que en un templo no puede haber dos Dioses. Aquí no camina el politeísmo.

REPLICA: Gente de UNT me informa que la verdadera razón de la renuncia de Delsa, no fue por la Presidencia de la AN. Ella decidió su puesto de lucha. Jamás pidió encabezar ese lugar en nombre de UNT. Mi tesis fue otra y la mantengo.

PREDICCIÓN DE MANUEL ROSALES: Odiosa, dura, molesta, quizá cierta “Después del 10 (10 Enero 2019), lo que viene es el 11”.

LA OFENSA DEL General Rangel Silva: Confirma la mentira de Nicolás: Sus duras palabras no dejan de ser ciertas, solo que ellos en 20 años alimentaron eso. En cada región no llegaron Perniles suficientes. Nuevamente engañan a los “pendejos”. En Trujillo solo podrían matemáticamente beneficiar al 24,5% de las familias. En la práctica menos, por los altos niveles de corrupción aguas abajo, emulando lo que ellos observan de sus “líderes”. Recalca la injusticia de la situación y paralelamente se declara “incapaz” de resolver. Sobre las protestas dijo que pueden cerrar las calles pero más perniles no van a llegar. Sencillo, no hay en el país, “hay gente que nunca ha comido pernil y ahora protestan porque no llegan. Uno por un pernil no puede entrar en una crisis existencial innecesaria”. De continuar las protestas advirtió que el próximo año le dirá al Ejecutivo nacional que no envíe el producto a Trujillo. La aseveración es cierta, sin embargo, quisiera verlo a él, ganando un salario mínimo y viviendo como la mayoría de la región, que en mala hora el dirige. ¿Por qué se produjo la conspiración del 4F? Precisamente por esas injusticias de los políticos de la CUARTA, que los de la QUINTA han repetido y aumentado. La “crisis existencial” no es por el pernil, General, es por el hambre. Por el engaño. Hoy la gente es más pobre. Come “pior”. Algo si le digo General: En un país serio, con instituciones serias, con una fuerte opinión pública, usted sería obligado a RENUNCIAR, por faltarle el respeto a la gente, en especial, a los pobres.

ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS. Escucho lo dicho por la bella Alicia Machado “El país está mejor y más bonito”. Bueno depende dónde y cómo llegó. En Venezuela hay gente que no vive para nada la crisis. Peor aún, está mejor. ¿Usted probablemente se hospeda en uno de esos sitios y frecuenta a esas personas? Confieso que luego de escucharla he llegado a pensar que Donald Trump tenía razón, en sus consideraciones sobre ella.

ALCALDE MOREL RODRÍGUEZ en Maneiro Nueva Esparta impulsa la llegada de grandes capitales para invertir en su municipio. Tal vez eso justifica su adelantado viaje navideño a los Estados Unidos. En Margarita todo muere después del 15Dic, aunque no todos tienen para tomarse un “merecido reposo” en Walt Disney. Suerte que tienen algunos.

LAS VERDADES DEL GOBIERNO QUE SON MENTIRAS: El experto ingeniero Richard Casanova, señala como falsas las cifras de viviendas del Gobierno. No es la primera vez que el gobierno cabalga sobre una mentira. Maduro fracaso descomunalmente al decir que han entregado 2 millones 400 mil unidades. La Gobernadora de Monagas habla de haber entregado unas 92 mil más otras 17 mil (cifras redondas) en construcción. Las cifras del propio gobierno señalan en el 2014 unas 114 mil. Entonces, pregunta el experto, ¿Dónde están las construidas por la mandataria regional? Nos parece interesante la propuesta que hace el Colegio de Ingeniero: Realizar una auditoría conjunta para precisar dónde están las viviendas supuestamente construidas. No hacerlo solo muestra miedo del Gobierno, al igual que la no auditable Misión Barrio Adentro.

PARA ALFREDO DIAZ SER GOBERNADOR DE NUEVA ESPARTA ES UN TRABAJO y no una vocación. A confesión de parte relevo de pruebas. Lo escuche durante un programa de radio de Mix 106.1 FM el viernes pasado, admitiendo que él cumple horario de oficina, desayuna, almuerza y cena en su casa y a las 7pm ya está de regreso. No mencionó ni una sola obra en ejecución, plan o proyecto, ¿Perdió la capacidad de soñar? Solo que como es usual, asiste a muchos funerales, revisa los mensajes a las 4:30 am, lo cual no entiendo, dado el tiempo que permanece en su casa. Se le olvido al Gobernador mencionar sus continuas visitas detrás de Macro, haciendo lo característico de su persona. Ahora entiendo porque solo cuenta con el 8% de respaldo a su gestión. Las autopistas sin luces, la maleza casi llega a la carretera. Los servicios públicos empeoran cada día y no se nota un solo esfuerzo de su parte, solo el que pone para ir al estadio.

EL ZULIA SIGUE EN LA PUNTA Como el estado más golpeado por la crisis. El Gobernador Omar Prieto, sigue creyendo que es Alcalde de San Francisco basando su gestión más en “amenazas” que en resultados. Prometió resolver el tema eléctrico y está peor. Mejorar la seguridad y solo hemos visto escándalos policiales y de corrupción en los organismos competentes, asaltos y muertos en centros comerciales y negocios. Es más fácil encontrar un alto funcionario honesto, que GASOLINA. Colas de mínimo dos (2) horas. AGUA hay pero en camiones cisternas. Simulo poner orden en las Pulgas y en el centro y nuevamente las mafias se apoderan del comercio, con el agregado de la altísima corrupción de funcionarios de la Alcaldía enviados por los Boza dizque a “supervisar”. Se dice que quien quiera construir un edificio tiene que “bajarse de la mula”, con dólares o con un apartamento de los construidos. Practica por cierto usual en la Alcaldía de San Francisco anterior. Otra vez es negocio el efectivo. La venta de alimentos a precios regulados es falsa. Solo dura unos minutos. La acumulación y quema de basura llega a niveles superlativos de la desidia y el abandono. El Alcalde WILLY CASANOVA no manda ni en su casa. No pudo instalar el concejo y lo difirió para enero. Los electos del PSUV no ven con buenos ojos la imposición de una importada y de paso, emparentada con el Síndico, lo cual la hace inelegible. LA CRISIS DE LA OPOSICIÓN Solo se observa el trabajo de Carlos Alaimo y su PDC. Su comunicación política no es la mejor, sin embargo, hace el esfuerzo y es constante. MANUEL ROSALES, con muchos ataques en su contra, está haciendo lo que debe: caminar, visitar, aguantando el chaparrón de quejas, reclamos, muchos más en redes. No lo subestimen. Su claridad es meridiana. Juan Pablo Guanipa, se sigue identificando como “electo” y enerva más a la gente, al “calarse” la realidad gobernante. Voluntad Popular, aparece de vez en cuando en voz de Eduardo Vale. Eso sí, en chat de analistas en Whatsap sobran los “sesudos” análisis y propuestas. Una voz en el desierto insiste en PREPARAR UN PLAN. Es Néstor Rincón. La clase política no le ve seriedad a sus planteamientos y ¿La gente qué piensa?