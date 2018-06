Caiga quién caiga el pueblo odia a Nicolás y él no se ocupa, por Ángel Monagas

Quizá sea un sentimiento nacional. Usted ha ganado la guerra política no por bueno, sino por torpeza de otros. Le mienten a usted, todos esos aduladores que le hablan de su liderazgo. Si existe, no es percibido en positivo. Ni a usted ni a muchos de sus acompañantes los quieren. Ahora si a usted le interesa más generar temor, debo decirle que eso si ha logrado. En los propios medios de comunicación, muchos callan para evitar los cierres, los bloqueos. Hablo con conocimiento de causa por toda la censura que he vivido.

Fíjese señor Nicolás, estoy convencido de que un pueblo no crece en base al odio. Por supuesto, Gracias al ODIO muchos hacen negocios, ganan elecciones, conquistan naciones, etc. Al final ese recorrido es perdido. Así gano el mayor charlatán de América del Sur, Hugo Chávez. Alimento odios, resentimientos. Luego eso, se le regresó. Mucho más cuando no eliminó a los “ricos”, sino que creo más pobres e incluyo a sus propios “burgueses”, los denominados “enchufados”. Hitler creció alimentando ese odio. El asesino Fidel Castro igual. El CHE Guevara murió por ese odio que practico. Sobran ejemplos.

No practico el odio, aunque soy radical contra el socialismo en todas sus presentaciones. Le confieso: Me duele observar como muchos de sus “lisonjeros”, no pueden caminar solos en las calles. Ni su hijo, asiduo visitante de una mansión en la calle 71 de Maracaibo, donde vive un reconocido ingeniero mencionado como su principal testaferro, mucho menos Fidel Madroñero, su hijo putativo, al cual donde lo ven, lo atacan y debe esconderse y rodearse de “guardaespaldas”. Ese país no fue el que nosotros conocimos. Si había odios pero no al nivel actual. Cada vez que alguien sufre por el desastre creado por usted a nivel nacional, sale a relucir su familia o la de sus condiscípulos.

Los familiares de Chavistas prominentes sufren en las escuelas, en los lugares donde andan, y ni hablar del “imperio”, de suceder una visita. Ese odio es malo. Los hijos no son culpables, siempre lo he dicho. El problema es que el “odio” no es infundado, aunque si mal conducido.

Maduro sigue con la ventaja

Tiene usted la suerte de una Oposición muy mala, incapaz de sacarle provecho a ese odio políticamente hablando.

La magnitud del odio llega a tal nivel, que me atrevo a asegurarle que, en cualquier barrio, sector, lugar, que visite, no quedaría vivo 5 minutos si no tiene un fuerte anillo de seguridad, incluido el cubano de la maleta.

Aún está a tiempo, no de eliminar ese odio pero si de detener su avance. El odio puede ser una fuente de energía para lograr cambios, transformándolo en amor. Del Blog del colombiano Mauricio Liévano resalto:

El odio es la mayor fuente de energía renovable del planeta. Diariamente en cualquier lugar del mundo, se cocinan a fuego lento, millones de antipatías, de aversiones, de rencores y de tirrias de alguien contra alguien. Y es que algo va del odio a la ira y el empute, porque el primero se sufre en aquello que los poetas llaman alma, se padece a cuentagotas, se sufre a pedacitos, como una pequeña verruga, que dé a pocos, se convierte en el cáncer que nos mata. La ira y el empute son algo más sanguíneo, pequeñas erecciones que terminan en orgasmos no pedidos, como cuando el diablo pasa a lista. Aristóteles veía el odio como una pasión equiparable al deseo o a la envidia, Descartes como la conciencia de que algo no está bien, Freud como un estado del yo que desea destruir la fuente de aquello que nos da infelicidad, Nietzsche, como algo que sirve para mantener un cierto estado de alerta intelectual, Eco, como un sentimiento colectivo, el lazo que une a los pueblos y los hace arder en un fuego idéntico, Benedetti como un cuchillo de silencio que lentamente nos desgarra. Algo así como un resumen de la poquedad del ser humano”.

Lo invito a que usted deje de ser mi enemigo y se convierta en mi adversario. Habló en nombre de muchos, no sé si de miles. Habló de un venezolano que no tiene ninguna otra aspiración, más que vivir en paz, en armonía, con problemas y soluciones. Yo conocí la pasión política. La viví. Gane y perdí. Mi interés en este momento es otro. Incluso alguna vez converse con usted, en el despacho del antiguo Alcalde Dimartino, antes de que este se declarara militante del PSUV.

Regrésenos la Venezuela que perdimos, volvamos a tomar el camino abandonado. Ganar, porque otro no lucha no es ganar.

Este fin de semana, siguió el calvario de los zulianos con el tema eléctrico y usted no hace nada para disminuir la gravedad. Son más de 3 apagones diarios en cada hogar. El odio Nicolás aumenta. Igual en Caracas con el tema del Agua, por mencionar dos regiones. Resuelva. Empiece antes de que sea tarde, no porque usted pierda o deje de gobernar, milagro que Dios mediante conseguiremos, sino por otras razones.

No se preocupe Señor Nicolás, ocúpese. Estamos cansados de los tantos milagros que comienza y nunca aparece el beneficiado del favor concedido.

Los caiga quien caiga de hoy lunes

Omar si está enfermo pero de ambición. De terquedad. De torpeza para gobernar. De sordera para escuchar. Su alma padece de la enfermedad del odio. No es posible que el Zulia muera y él no sea capaz de enfrentar al gobierno nacional para resolver la situación de generación eléctrica.

Francisco Rojas También está enfermo. De tristeza. De dolor. De ver como desaparece un país pujante y nace otro lleno de pesimismo, de destrucción. Sigue en la radio de 8 a 10 am por la 94.7 FM (Maracaibo) y La Pata del Colibrí cuando hay internet.

Tema Diosdado. Estoy de acuerdo en atacar y denunciar los casos de figuras como el mencionado y su abuso del poder desmedido. No lo conozco personalmente ni estoy interesado. Cuando oigo las historias de su riqueza no veo las pruebas. No dudo, solo que como abogado no tengo las pruebas ni la certeza. Lo mismo sucedía con Carlos Andrés Pérez y hoy dicen muchos que murió en la orfandad.

Critico a Diosdado, por ser un beneficiado de la cuarta y hoy habla mal de quienes lo ayudaron a ingresar a la Academia. Lamento que sus ofensas, su mala gestión como gobernador, hayan quedado impunes. No puedo afirmar que es “narco”. No he leído nada del Gobierno de USA que lo corrobore, salvo las sanciones del Departamento del Tesoro, las cuales son presunciones bien fundadas, solo que no demuestran nada de lo cual se le acusa. Nunca ha debido llegar al poder. Respeto lo que muchos periodistas serios señalan. No obstante debo advertir. Cuidado con la extorsión de figuras corruptas. Callar a cambio de beneficios, los hace tan responsables de los hechos como sus actores. Diputados y periodistas reconocidos han sido señalados de esa actividad, y eso hace mucho más daño que el delincuente que indirectamente benefician. Algunos diputados opositores son señalados de esto. De ser financiados por los bolichicos, como un famoso editor de periódicos. El venezolano pendejo no es. Quizá allí radica la causa de porque un gobierno tan malo, ha durado tanto. Esto lo digo Caiga Quién Caiga, y me tiene sin cuidado quien se moleste pues no respondo a ningún interés ni aspiro ningún cargo público. Mi única aspiración, recuperar mi tribuna en la radio y seguir en estos medios.

Por cierto La lucha de los Todos contra Rodríguez (TOCORO) es sin cuartel. Jorge Rodríguez es el nuevo número dos del chavismo y del Gobierno. Obligados Elaissami y Diosdado a unirse para enfrentarlo. Anuncie lo de Delcy el pasado lunes y habrá otro, que sorprenderá. Quizá la ANC no sea para Diosdado ni para su gente.

Triunfo de duque y el éxito de Petro: Ciertamente ganó Duque, ahora que más de 8 millones hayan votado en su contra y a favor de las ideas del socialismo de Petro, preocupa. Petro seguirá afincado en Bogotá, donde obtuvo una fuertísima votación y eso amerita cuidados. La peste avanza…más de lo que se cree. Presidente Duque, atienda las causas y no los efectos. Los resultados indican que Colombia esta polarizada en dos bandos. Algo similar ocurrió en Venezuela en 1993 y no vimos el mal que se nos avecinaba. Petro pierde precisamente gracias a la sombra de Chavista. El no valorizó este elemento y cuando reacciono fue tarde. Observe que gano en la capital y la costa pacífica, de mayoría negra e indígena. Hay una Colombia resentida y Petro anda tras su extensión. Estos resultados, salvo el de Bucaramanga no confirmado, son de estudiar: Bogotá, Petro obtuvo 1.884.869 votos y Duque 1.447.685 votos. Barranquilla, Petro obtuvo 242.473 votos y Duque 191.485 votos. Cali, Petro obtuvo 446.477 votos y Duque 352.766 votos. Cartagena, Petro obtuvo 176.421 votos y Duque 130.644 votos. Medellín, Duque obtuvo 693.334 votos y Petro 208.427 votos. Bucaramanga, Duque obtuvo 168.312 votos y Petro 107.542 votos. Cúcuta, Duque obtuvo 250.405 votos y Petro 47.204 votos. El discurso de Petro tiene piquete y Duque debe terminar el trabajo con su gestión a partir del 7 de agosto. Colombia tiene 27% de pobreza y un fuerte problema por ser el primer productor mundial de cocaína. Triunfo de Duque impide que la guerrilla narco-socialista acceda al poder y si debe enfrentarla tendrá que hacerlo. Peor era entregarles el país. Ahora eso hay que saber decírselo a una nación agotada por esa guerra interna, durante tantos años.

#ZULIA Sigue muriendo gracias a CORPOELEC. El día de los Padres fue el más “desmadrao”, por todas las menciones de madre contra los responsables. Muchos tuvimos más de 24 horas sin electricidad y la crisis continúa.

#ZULIA Un nuevo canal de TV viene para el estado de mayor población electoral. La sorpresa es que será nacional.

