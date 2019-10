Ángel Monagas // Chavismo el enemigo que no descansa

Se dice fácil, no lo es realmente. Me refiero a esas personas que culpan al pueblo venezolano por no hacer nada ante los abusos de la tiranía.

Muchos desde el año 2000, hemos librado distintas batallas para enfrentar lo que sabíamos era el enemigo mortal de nuestro país, más precisamente de nuestro estilo de vida, que es lo realmente atacado por los regímenes comunistas y criminales que nos gobiernan.

Quizá ante la ausencia de modelaje de auténticos líderes y dirigentes políticos, sencillamente se cansaron, dejaron de creer y de encontrar razones para luchar. Su única motivación es la personal, la de su familia y su entorno inmediato. Carecemos de espacio para analizarlo en profundidad. Sin embargo, ratifico, la culpa no ha sido de los venezolanos que en masa incontables veces respaldaron.

En Venezuela algunos estudiosos han determinado que no tenemos una dictadura, ni un comunismo (aunque a mi juicio sí), ni un totalitarismo o algo parecido.

Hablan de un sistema criminal que nos gobierna.

Coincido con esta conceptualización y le agregó algo más grave: Es un mecanismo de control, de represión, con fines económicos, basados en someter a la gente en una especie de esclavitud, producto del miedo, de la depresión que te va causando, para desanimarte y convencerte de que no hay salida, esto llegó para quedarse. Por eso he dicho: El pueblo venezolano se siente “atrapado y sin salida”.

Así trabaja este aparato de gobierno. En paralelo, a través de una coexistencia con grupos criminales en cada región o estado.

En Bolívar es la mafia del oro, en Zulia es el contrabando de mercancías, de gasolina, etc.

En todas está presente un elemento delictivo común: el narcotráfico.

Estos grupos se han repartido el poder y se “entienden” políticamente para gobernar. Uno va a Margarita y observa la mafia de árabes, encontrándose curiosos personajes. Igualmente los denominados “Testigueros” (oriundos de las islas de los testigos, muy cerca de Trinidad), que hacen gala de poder, de dinero e infunden temor. Con ellos no te puedes meter.

Eso ocurre repito en todas las regiones.

En Sucre, en las zonas cercanas al Golfo de Paria, gobiernan grupos criminales. Y así sucesivamente.

Los comunistas como es tradición mundial, han hecho alianzas con todas estas organizaciones para someter a la población. Por eso la Unión Soviética prevaleció 80 años y la narcotiranía cubana lleva 60, convirtiéndose en el aeropuerto donde más criminales aterrizan y se aprovisionan.

Un periodista zuliano esta mañana me mostraba un twitt del actor y director teatral en Caracas, Héctor Manrique, donde señala una verdad más grande que el puente sobre el lago: “Lo de Ecuador deja claro una cosa: Si no haces lo suficiente para salir de Maduro, Maduro hará lo suficiente para salir de ti. Los dictadores funcionan así!”

Lógicamente no comparto lo de “dictador”, por las razones esgrimidas al principio. Si Maduro fuese dictador, al menos habría seguridad, por mencionar un solo elemento.

Ahora Héctor Manrique tiene toda la razón en lo otro.

Los mejores gobernadores del oficialismo y de la oposición

Encuestadora Hercon

Según la reconocida firma Hercon, en el chavismo en orden de mayor a menor destacan: Héctor Rodríguez del Estado Miranda, Lacava del Estado Carabobo y Carneiro de Vargas (Hoy La Guaira). Por la oposición destaca la bella Gobernadora del Táchira Laidy Gómez, Alfredo Díaz de Nueva Esparta y Ramón Guevara de Mérida.

Los mejores alcaldes del oficialismo y de la oposición

Encuestadora Hercon

Por el Chavismo aparecen José Vicente Rangel Avaros del Municipio Sucre (Miranda), Nora Delgado del Municipio Brión de la misma jurisdicción regional y Erika Farías de Caracas, Municipio Libertador. Por la oposición, destaca en primer lugar el Alcalde del Municipio Maneiro (Nueva Esparta) Morel David, en segundo lugar Gustavo Duque de Chacao (Miranda) y en tercer lugar, Elías Sayegh de El Hatillo también del mismo estado que el anterior.

Nota común: En todas estas jurisdicciones son las que por una u otra razón, han tenido menos incidencia del tema eléctrico, agua y gasolina. Las casualidades existen.

Caracas

Recuerdo el alboroto que había con la juramentación de Guaidó como Presidente Interino, por parte de la Asamblea Nacional. Intereses oscuros mantenían “retraso tras retraso”. Algo similar a lo del TIAR.

Henrique Capriles le comentó a un buen amigo, que Guaidó nunca estuvo autorizado para “autoproclamarse” y que motivado a la presión de María Corina debió hacerlo. Repito igual paso con el TIAR. Esa misma fuente me afirma que Ramos y Borges se molestaron muchísimo y a cambio de ello, para atemperar, vino las “negociaciones” con las embajadas, donde hijos, hijas, familiares y amantes de “Caciques Políticos” fueron nombrados. Seguiran molestos conmigo pero yo pregunto ¿Con qué moral entonces vamos a criticar a los bandidos del Madurismo-Chavismo? De esa situación salió hasta una cancillería, un puesto en la ONU, en la OEA y una embajada en Chile, España, entre otras.

Creo que el primer reto del joven Presidente es deslastrarse de esa “vieja política”, “cohabitadora” del poder durante 20 años con el chavismo. Por realismo político, entiendo que este no es el momento, porque hasta dentro de Voluntad Popular hay que hacer “barrida y mesa limpia”.

Mayoría o sectarismo

#ComandosDeLaLibertad reflejan la imposición social demócrata del G4 imponiendo un esquema leninista de centralismo democrático (solo partidos con diputados). Cuando lo que se debe buscar son estructuras planas y abiertas. Después de estos saldrán los circuitos de movilización (focal). El problema es que ellos se creen privilegiados y por ese sectarismo no avanzamos en fórmulas de consenso para incorporar de verdad a todos los factores opositores.

Estado Bolívar

Sobre el embajador de Japón

El señor Seiko Ishikawa, tenía muchos años cumpliendo esa función. Me informan que su papa ya fallecido, es el dueño de unos comercios en Ciudad Guayana y Puerto Ordaz. Recibo muchos comentarios acerca de quien administra esos comercios, quien presuntamente estaría detenido y no goza de muy buena reputación. Nos preguntamos, de ser cierta la información ¿Por qué permanece en esa labor? Seguiremos investigando.

En Guayana tenemos la existencia de los peroleros. Conozco a una persona parte de la directiva del más grande y ciertamente da dolor ver a todo el mundo sin distinción vendiendo sus cosas para comer, casi a precio casi regalado. Allí coexisten dos (2) economías: Una “El perolero” y dos, irte al Callao, a las minas que también es duro. Los ciudadanos están “entrampaos”.

Carabobo

Bertucci y Maduro

El Pastor Javier Bertucci, continúa bajo la mirada de la justicia por manejo ilícito de materiales peligrosos. No entiendo como una persona con esta situación sigue al frente de una iglesia y de una plataforma política, más allá de su inocencia o culpabilidad, debiera separarse de sus funciones. Es lo que la moral pública obliga. Ahora todos sabemos lo que pasa en este país, sobre todo si ahora el mencionado está dentro de los intereses del régimen.

Nueva Esparta

Estamos en la mitad de octubre y se cumple un año, de haber dejado fuera de servicio unos de los dos ramales (Ramal Este) de la aducción que conducen agua «potable» a la Isla de Margarita, desde El Turimiquire. Sorprende el desconocimiento de la empresa prestadora del servicio (Hidrocaribe). Un alimentador de esas características sumergido en el Mar Caribe se deteriora más rápidamente, si no tiene un uso adecuado. El Ingeniero me afirmo que “está inoperancia ha producido desabastecimiento en toda la Isla de Margarita al punto de que en los sitios donde si llega el agua, pasan hasta 28 días de ciclos, algo que se hace cuesta arriba para la población margariteña”. Así es este Gobierno y el protector nada que ver. ¿Existe?

Zulia

¿Por qué manipulamos? Es la AN la que convoca a una marcha, por cierto muy tardía. El problema de la gasolina, en este momento es mucho más prioritario. Los enanos políticos son así. El afán de protagonismo los ciega. Se ven fuera de la foto y la envidia y el resentimiento se los come. La gente quiere soluciones no marchas. En Maracaibo uno no tiene ni cómo salir por el problema de la gasolina. Hasta cuando hacen daño estos políticos de mente pequeña y ahora se matarán para que digan yo la convoqué primero y el otro dirá no yo fui, que torpes, no tienen empatía popular.

Observen esto: El costo del transporte es proporcional a lo que paga el que maneja la unidad. Para el funcionar tiene que entregar diario, veinte mil pesos para los bomberos y doscientos mil para los militares. ¿Cómo pueden cobrar barato el pasaje?

El problema de la gasolina no tiene solución. Es un problema de corrupción y de necesidad social. Muchos hacen negocios es cierto. Otros es un trabajo. En una estación de servicios les echan gasolina a estos contrabandistas que luego van a alguna estación en el oeste de la ciudad o en la frontera, regresan a proveerse de combustible previo la entrega del dinero a bomberos y militares.