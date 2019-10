Ángel Monagas// Caiga quien Caiga

Maduro, así como la constituyente y todos los representantes del Estado, son unos usurpadores. Su mandato solo tiene poder y no autoridad. No representan ni el 10% de la población y mucho menos de los que tienen derecho al voto.

¿Dónde está la plata, el billete?

de los venezolanos desconoce los miles de millones de dólares y euros que reciben los principales partidos opositores de ONG y fundaciones internacionales. No les interesa que eso se sepa y atacan a todos los que pedimos rendición de cuentas.

Eso le ha permitido a estos “lideres” recorrer el planeta, vivir de gira en gira, dizque “luchando por el país”.

A veces a uno le parece que la lucha es por un estilo de vida.

No estoy en contra de ese financiamiento. Para nada. Ahora sería útil, el que todos tuviéramos la oportunidad de conocerlo y navegar hacía un horizonte único.

Tampoco olvidamos los “guisos” de algunos de estos opositores, con determinados personajes del gobierno, en contratos de obras, de bienes y servicios.

En esas reuniones de la oposición, uno puede toparse también con alguien cercano a Rafael Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, etc. No lo criticó repito, es la dinámica de la política.

El único planteamiento es darle publicidad a esas relaciones.

Del asado de Maduro en Turquía al juego de beisbol de Stalín González y Gustavo Marcano



Cuando Maduro visitó Turquía, su visita gastronómica a un famoso Cheff, generó miles de protestas y colapsó las redes. Estuvo mal. Fue una burla al pueblo venezolano. Igual actuó Chávez muchas veces en 1999, 2000, habiendo ganado legítimamente (en su caso podría decirse) las elecciones en 1998, no las otras.

Pregunto: Un diputado y un funcionario del legítimo Presidente, deciden ver un juego de béisbol, nada más y nada menos en vísperas de la serie mundial, ¿Tienen o no derecho a ello? ¿Dónde está lo pecaminoso del asunto? ¿Si Chávez o Maduro lo hicieron, por qué ellos no?

Los hombres públicos, no tienen vida privada aunque la disfruten. La mujer del Cesar no solo debe ser, tiene también que parecer.

Los diputados han esgrimido como argumento de su situación que ellos “no tienen sueldo” ni ningún beneficio económico.

¿Cómo hacen muchos para viajar en avión, en primera clase, en hoteles 5 estrellas, pagar taxis, alquiler de vehículos, comer, etcétera? ¿Cómo hacen para vivir en Caracas los de la provincia sin tener una “puya”?

Un secreto digno de compartir para aprender e intentar aplicar.

Un grupo de sofistas, otros aduladores y la mayoría mandados o creados a través de laboratorios en redes (PJ y VP tienen tremenda estructura a esos fines) han señalado que las “entradas” fueron de cortesía y todos los gastos, corren por cuenta del imperio. También señalan que no es delito, ni malo ver un juego de béisbol. Me decepcionó sobremanera la extensa alfombra al gusto que tendió Ramón Guillermo Aveledo. Pude entender porque COPEI prácticamente desapareció, cuando él era uno de los consentidos del comité nacional.

Uno puede imaginar los pensamientos de Stalin o Gustavo Marcano: “Es que como los jugadores buenos de grandes ligas, no irán a Venezuela, hay que aprovechar verlos aquí”.

Ese gran tribuno y orador casi griego, que haría enmudecer a Demóstenes pidió medida para migrantes venezolanos, como refugiados y de esta forma se aplique el principio de la no devolución y las garantías económicas y sociales propias de ese estatus. Entonces comprendo la situación de Stalín y Gustavo Marcano: Los líderes opositores también tienen crisis migratoria. Hay que socorrerlos dijo el gobierno de Trump, el gobernador o los alcaldes de Estados Unidos, por eso les regalaron las entradas. Imaginó también los “hot dogs”, “sodas” y todo lo que uno compra en esos estadios, que son un dechado de la modernidad. Yo he tenido la dicha de ver unos dos juegos de grandes ligas. Claro no clasificatorios para la Serie Mundial y en lo que uno llama los “blichers”. ¡Ah! Y no me las regalaron, las compre.

Lo más asombroso

Lo que sorprende, no son todos los que justifican esta liberación del “stress”, como complemento extensivo del principio de autodeterminación de los pueblos y en consecuencia yo, así sea funcionario, diputado, líder o aspirante, tengo derecho a ver un juego, un “stripper” o lo que se me de la real gana, porque tengo derecho a la vida privada. No tengo porque explicar con qué dinero lo hago o como gasto mis ingresos. El asunto es los que pretenden darle carácter moral, casi sacrosanto, a ese “acto volitivo” de dos seres humanos, que para desgracia nuestra ostentan una representación y sus partidos y líderes un discurso.

A los que tenemos el atrevimiento y cometemos el pecado mortal de cuestionar, somos unos “resentidos”, “envidiosos”, por decir lo menos ofensivo.

Esa justificación que hacen algunas estrellas políticas y periodistas, vedettes comunicacionales en su papel de voceros, es del mismo estilo intolerante de Maduro. Casi que no veo diferencia.

Lo peor de todo es que debemos ocuparnos de lo que roban los chavistas y no de lo que “roban” los opositores, porque los primeros han robado primero y más. Que luego, supongo cuando ya seamos gobierno, habrá tiempo de corregir o de seguir haciéndolo y nos dirán: ¡Cállate que peor lo hicieron los chavistas!

Quienes han actuado de una manera siendo oposición o alternativa como ellos se autocalifican, ¿Cambiarán cuando asuman el “coroto”? Sería creer en que “Juan” agachara “el dedo” algún día.

Otros muchos más audaces nos dicen que debemos aprender de los chavistas, que ellos hacen peores cosas y se tapan todo.

Les respondo: Yo no quiero ser chavista y mucho menos aprender de ellos. Ciertamente estos opositores lo hacen muy bien y no necesitan ayuda para parecerse. Allá ellos.

Yo ingenuamente creía que no solo debíamos ser distintos sino mejores. De lo contrario somos iguales. La única diferencia es el color.

Y entonces

Vuelvo por millonésima vez a decirlo: En un país serio, con una oposición sería, los personajes en cuestión debieran explicar todo y de allí, las autoridades políticas decidir. El propio Presidente Guaidó debiera pronunciarse para refrendar un llamado a la moral, a la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. También debiera revisar la acción de sus funcionarios.

La verdadera “antipolítica” la hacen, la practican, aquellos políticos que como dirigentes, líderes, no son ejemplo de sus predicas.

De la abundancia del corazón habla la boca

Stalin es el mismo que dijo “estamos mucho mejor, aunque el país está peor” (3 de septiembre 2019). Y si voy a un juego de serie mundial, con todo pago, incluidos los “on the rocks”, hotel 5 estrellas, y demás lujos mucho mejor. Mi observación alcanza también el “vamos bien”, vamos al béisbol en USA, playas en Barbados, parrandas en Cúcuta Colombia, etc.

ESCLAVOS DE LO QUE DECIMOS

Lo dijo Stalín no yoVale recordar que en un twitt del 8 de enero del 2015, Stalin González señalo “Mientras los venezolanos andamos de cola en cola, los enchufaos se burlan del pueblo y se gastan nuestro dinero paseando por el mundo”. Seguramente ya lo borró gracias a Dios lo copiamos antes.

¿Cuál es el problema?

El problema no es si las entradas se las regalaron o no. Es la despreocupación que muestran, con la situación de un pueblo y todas sus penurias.

No estamos hablando señores de tomarse unas cervecitas donde “chencho”, o en la “bisteka”, “mi ternerita”.

Se trata de una bofetada al drama venezolano.

Estoy convencido que no solo Maduro es usurpador. Hay muchos líderes que tienen más de 20 años usurpando la representación de un pueblo, que no solo no representan, sino que atentan contra él.

¿Qué hubieran dicho si tratará de Claudio Fermín, Timoteo o la propia María Corina? ¿Los juzgarían con tanta benevolencia?

Triste que se quiera banalizar y hasta “invisibilizar” este hecho, que es el reflejo, la radiografía del espíritu que impulsa a muchos destacados en la oposición mudista.

Hay una usurpación que avanza y pudiera sustituir a otra. ¿Peor o mejor? Me cuesta encontrar una respuesta adecuada.

El Presidente Guaidó tiene la palabra.

