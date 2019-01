Vinculan a venezolanos con agresiones a Piedad Córdoba en hotel de Aruba

La exsenadora Piedad Córdoba, denunció públicamente haber sido víctima de una agresión en un hotel en Aruba, mientras se encontraba con Vicky Pérez, vicepresidenta de la Asociación de Hoteles de América Latina, a quien le había aceptado una invitación de estar en ese lugar, de acuerdo con una nota del diario Extra de Bogotá.

Según indicó, en el restaurante del hotel la noche del pasado viernes, otras mujeres colombianas la empezaron a insultar, y luego comentó a las personas que estaban con ella lo ocurrido, por lo que estas, algo ofuscadas, pidieron a aquellas damas un poco de respeto. Al final, los allegados de estas pidieron disculpas, pero luego fueron ciudadanos venezolanos los que prosiguieron con las agresiones.

Mi compañera se paró y les dijo que esa no era la forma de tratar a la gente, que yo no les estaba haciendo nada, que éramos colombianos y que respetaran. La familia de ella nos pidió disculpas y luego quienes nos atacan y quienes nos tiran vasos y quiebran una botella para rajarme la cara fueron venezolanos de la oposición gritándome cosas horribles, yo me retiré y no contesté