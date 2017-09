Videpresidente de Ecuador inicia su defensa legal en caso Odebrecht

El abogado Eduardo Franco Loor acudió a la Fiscalía General del Estado para iniciar la defensa técnico-jurídica del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, vinculado en un presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

“Hemos iniciado el día de hoy la defensa técnico-jurídica de la total inocencia (de Glas) toda vez que él no ha perpetrado ningún delito, no hay indicios. Los elementos de convicción de cargo van a ser desvanecidos porque son simples sospechas o conjeturas inconexas que no guardan relación a lo que realmente deben ser las presunciones penales”, dijo Franco.