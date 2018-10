Un grupo de migrantes retornan a Venezuela desde República Dominicana

La embajada de Venezuela en República Dominicana acogió este sábado a 77 ciudadanos al “Plan Vuelta a la Patria”, que fue lanzado por el gobierno del Presidente Nicolás Maduro en medio de una migración masiva forzada por la crisis.

Los venezolanos fueron trasladados en dos autobuses desde el consulado venezolano en Santo Domingo hasta el Aeropuerto Internacional de las América, reseñó AFP.

Jhon Pool Rodríguez, quien regresaba luego de seis meses en Dominicana expresó “Decidí volver porque no me fue bien, pasé mucho trabajo”, refiriéndose a que el dinero apenas le alcanzaba para sobrevivir, por lo que no pudo enviar recursos a los seis hijos que tiene en Venezuela.

El embajador venezolano en dominicana, Alí de Jesús Uzcátegui, indicó que seguirán los vuelos, de acuerdo a la demanda y disponibilidad de la aerolínea estadal venezolana Conviasa.

El Presidente Nicolás Maduro dijo que pedirá 500 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de pagar los aviones para su regreso.

Este plan socialista se activó en agosto, llevando nombre de “Vuelta a la patria”, facilitando el regreso al país en aviones o autobuses.

Según el oficialismo, se han vuelto unas 7.000 personas venezolanas, sin embargo, la ONU según sus estadísticas alrededor de 2,3 millones (7,5% de la población de 30,6 millones) viven en el exterior, siendo 1,6 millones que han emigrado desde el año 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación donde escalaría 1.000.000 en el 2018.