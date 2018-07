Trump y Putin en Helsinki, primera reunión formal entre ambos presidentes [+Tuit]

Los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, se reúnen hoy en Helsinki, capital de Finlandia, para tratar los temas de la guerra de Siria, la desnuclearización de Corea del Norte, la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 y la invasión a Crimea.

Esta es la primera reunión formal entre ambos políticos, a pesar de ya se habían encontrado en la Cumbre del G20 en Hamburgo en julio de 2017 y en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en noviembre de ese año, en Vietnam. Helsinki fue elegido por la buena relación diplomática que tiene con Rusia.

Trump criticó, vía Twitter, a las administraciones anteriores diciendo que las relaciones con el país euro-asiático “nunca han estado peor” y antes del inicio del encuentro dijo a los periodistas que “llevarse bien con Rusia es algo bueno, no algo malo”, luego de esto le estrechó la mano su homólogo. Además, al salir de la reunión a solas con Putin declaró que “es un buen comienzo”.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!

