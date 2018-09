Trump responde a las críticas sobre la respuesta al huracán Maria en Puerto Rico

presidente estadounidense respondió este miércoles a las críticas sobre la gestión del paso del huracán Maria en Puerto Rico, después de que las autoridades de la isla cuestionaran duramente la respuesta del gobierno al desastre del año pasado, que dejó casi 3.000 fallecidos.

We got A Pluses for our recent hurricane work in Texas and Florida (and did an unappreciated great job in Puerto Rico, even though an inaccessible island with very poor electricity and a totally incompetent Mayor of San Juan). We are ready for the big one that is coming!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2018