Trump: “más tropas están en camino” para defender la “sagrada frontera”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos afirmó este miércoles que las caravanas de migrantes están compuestas de “combatientes muy duros”, entre ellos “pandilleros”, y advirtió que “más tropas militares están en camino” para defender la “sagrada frontera”.

Our military is being mobilized at the Southern Border. Many more troops coming. We will NOT let these Caravans, which are also made up of some very bad thugs and gang members, into the U.S. Our Border is sacred, must come in legally. TURN AROUND!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2018