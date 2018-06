Trump dice que Robert de Niro tiene un coeficiente intelectual “muy bajo” [+Tuits]

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, dijo este miércoles que Robert de Niro tiene un coeficiente intelectual “muy bajo”, después de que el actor neoyorquino dijese que el mandatario tuvo un “comportamiento estúpido” en la Cumbre del G7.

Aparentemente, el presidente se refirió así a la película “Raging Bull” (1980), en la que De Niro interpretó al boxeador Jake LaMotta en un papel con el que ganó el Óscar al mejor actor.

Trump respondió así a las palabras de De Niro que este lunes se disculpó con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por el “comportamiento estúpido” del presidente de su país durante la reciente Cumbre del G7.

En la víspera, sobre el escenario del Radio City Music Hall de Nueva York durante la entrega de los premios Tony, De Niro ya se había referido al presidente con las palabras: “¡A la mierda Trump!”.

…realize the economy is the best it’s ever been with employment being at an all time high, and many companies pouring back into our country. Wake up Punchy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2018