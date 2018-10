Trump anuncia recorte de la ayuda a Guatemala, El Salvador y Honduras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que iniciará hoy, a “recortar o reducir sustancialmente” la ayuda económica que Washington le suministra a Guatemala, El Salvador y Honduras, por no haber frenado la caravana de los miles de inmigrantes hondureños que llegaron a la frontera norteamericana, en la búsqueda de un nuevo futuro lejos de la violencia y pobreza que hay en sus países.

Los últimos datos oficiales de USAID, correspondiente al año fiscal 2018, señalan que el Gobierno estadounidense entregó 15 millones de dólares en asistencia extranjera a Honduras, 52 millones a Guatemala y 20 millones a El Salvador.

EE.UU. ha mantenido acuerdos financieros de apoyo y ayuda humanitaria para estos países de la región. Pero el flujo de inmigrantes que entrará de manera “ilegal” ha enfurecido a Trump, y una vez más atacó a la oposición demócrata en torno a las “patéticas leyes migratorias”.

El mandatario estadounidense también atacó a México por ser “incapaces de detener” la caravana de inmigrantes, y aseguró que ha alertado a las Fuerzas Armadas de su país al tratarse de “una emergencia nacional”.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó que el total de migrantes llegados a su frontera sur del país ha sido de alrededor de 4.500.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2018