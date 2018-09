Trump acusa a China de influenciar las elecciones de EEUU con guerra comercial

El presidente estadounidense, Donald trump, acusó este martes a China de intentar intervenir en las elecciones de Estados Unidos con una guerra comercial, atacando a su base electoral.

El mandatario asegura que china se ha aprovechado del comercio de los estados unidos por años y que solo él podría eliminar este “ventajismo” por parte de la República Popular.

A través de un mensaje por su red social Twitter @RealDonaldTrump, el Jefe de Estado informó que vendrán grandes cambios económicos en contra de China si se atenta contra el bienestar de los trabajadores estadounidenses.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018