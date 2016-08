Trump acepta invitación de Peña Nieto de visitar México [+Tuit]

El mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, invitó al país a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, pero aclaró que “no se tiene confirmada ninguna de las reuniones aún”, informó este martes la Presidencia.

Trump utilizó su cuenta en Twitter para responder positivamente a la invitación, al tiempo que adelantó que el encuentro podría realizarse este miércoles.

I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look very much forward to meeting him tomorrow.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de agosto de 2016