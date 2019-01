Tatuadora colombiana recibe golpiza de su esposo y éste luego se suicida

Una tatuadora colombiana fue agredida brutalmente por su pareja en Manizales, Colombia. La víctima fue Verónica Duque, quien también es catalogada como una influencer por la gran cantidad de seguidores que tiene en sus redes sociales.

Luego del hecho la víctima decidió publicar el incidente por las redes sociales y así detallar la agresión hasta en fotos. Duque escribió en su cuenta de Twitter: “@BanMadrigal me acaba de romper la cara basado en una escena de celos. Por si me pasa algo mientras mis papás llegan, la culpa es completamente suya”. En la publicación, que ella misma borró horas después, la víctima adjuntó una foto mostrando su rostro ensangrentado.

Su esposo, Esteban Madrigal, a las pocas horas de lo que hizo decidió quitarse la vida lanzándose del puente Vizcaya en Manizales.

La tatuadora en sus publicaciones detalló que el resultado de la golpiza le produjo “dos fisuras en el maxilar y una herida profunda en el labio superior”.

“Esteban Madrigal es un salvaje que me agarró la cara a patadas a causa de alcoholización y celos injustificados”, detallaba en una de sus publicaciones. El caso fue tendencia nacional en Colombia.

Horas después de esas primeras publicaciones, la tatuadora confirmó que Madrigal se suicidó después de agredirla. “Lamento profundamente comunicarles que Esteban decidió terminar con su vida justo después del incidente. Me he enterado hace pocas horas y la noticia me golpea más que a nadie porque no esperaba recibir dos golpes así en una sola noche”, relató en su cuenta de Twitter.