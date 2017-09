Suiza advierte a EEUU de más desastres naturales si no descarboniza economía

La presidenta de turno de la Confederación Helvética, Doris Leuthard, advirtió hoy a EEUU de que seguirá sufriendo desastres naturales como el ocurrido con el huracán Harvey en Houston (Texas) si no actúa para hacer frente al cambio climático y descarbonizar su economía.

“EEUU ya tiene experiencia con esto, con Katrina (en 2005), que fue el comienzo de una discusión sobre cómo los huracanes impactan en la economía. Si uno solo espera, el precio a pagar será mucho más alto que cuando actúa para disminuir las emisiones de CO2“, señaló Leuthard en un encuentro con medios extranjeros.

“EEUU lo sabe desde hace muchos años”, recalcó y pese a ello ese país es “aún el mayor emisor junto con China”, dijo.

“Si no descarbonizas la economía tendrás más y más eventos (naturales) de este tipo y los daños para las familias aumentarán y las aseguradores ya no querrán pagar tan fácilmente”, sostuvo Leuthard, quien dijo no obstante que depende de los estadounidenses, de la Cámara de Representantes y del presidente de EEUU, Donald Trump, analizar estos hechos y actuar.

En cuanto a la salida de EEUU del Acuerdo de París, Luethard admitió que sin ese país los objetivos serán “más difíciles de alcanzar” en 2050, pero a la vez minimizó el impacto al asegurar que los casi 200 países que han ratificado el pacto seguirán adelante y que la Presidencia de Trump no durará décadas.

“No creo que el presidente será presidente durante los próximos 30 años, de manera que ahí hay también una esperanza de que eso cambie” la estrategia de EEUU respecto al cambio climático, dijo.

Estados Unidos, tras notificarlo formalmente en agosto a la ONU, se desvinculará del pacto el 4 de noviembre de 2020.

La salida de EEUU del Acuerdo de París tendrá impacto sobre todo en la financiación de la lucha contra el cambio climático, especialmente para los países en vías de desarrollo, dijo la presidenta suiza.

Según el Acuerdo, el compromiso radica en lograr que para 2025 se movilicen 100.000 millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año.

De acuerdo con Leuthard, “no es posible” que los demás países aumenten sus contribuciones, por lo que habrá que implicar más al sector privado y al Banco Mundial (BM).

En cuanto a los países emergentes, entre ellos Brasil, cuyo Gobierno recientemente cedió a la presión social y paralizó los efectos del decreto que abre una reserva amazónica a las empresas de minería, Leuthard consideró que ese país debe cumplir los requisitos sobre la protección de las selvas y pensar también en la erosión.