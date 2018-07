Sánchez pide dejar claro a Trump que Europa no es su enemiga

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió hoy al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que en la reunión que mantendrá la próxima semana en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deje claro que la UE no es enemiga de nadie y amiga de su país.

Sánchez se refirió a las palabras de Trump en las que consideró a Europa como un enemigo, en su intervención en el acto organizado por la Fundación Carlos de Amberes con motivo de la XIV lección conmemorativa dictada por Juncker con el título “Nuevas perspectivas para el futuro de la UE”.

El jefe del Ejecutivo español resaltó los grandes desafíos que tiene ante sí Europa, pero destacó que los afronta con “cimientos sólidos” y mucho más firmes de lo que algunos intuyen.

“Tan firmes como la intención de no ser enemiga de nadie, sino aliada del progreso global, y eso se consigue desde la superación de los egoísmos nacionales”, añadió.

Sánchez se mostró seguro de que Juncker trasladará a Trump en la reunión de la próxima semana que Europa siempre será amiga de sus aliados y, en particular, de la sociedad estadounidense.

Juncker se refirió en su intervención posterior a las palabras de Trump y reconoció que le sorprendieron.

“Yo he crecido ingenuamente pensando que América y Europa eran como hermanos. En todas las familias pasa que hay un hermano mayor que no respeta al menor, y eso al menor no se le olvida rápidamente”, dijo.

El presidente de la Comisión Europea añadió que Europa debe explicar a sus amigos que ha hecho todo lo necesario para que el continente sea “un árbol de paz”.

Sánchez elogió la labor de Juncker en favor de Europa a lo largo de toda su trayectoria y dijo que comparte con él la voluntad de una UE más fuerte pese a formar parte de familias políticas distintas.

“Pero nos une un profundo sentimiento común que es el ideal europeo”, añadió antes de asegurar que Juncker se ha ganado todo su aprecio y consideración.

Para Sánchez, los desafíos que tiene ante sí Europa no se pueden afrontar si priman los egoísmos nacionales y “la falsa seguridad de las fronteras nacionales”.

El presidente del Gobierno español citó la memoria, el entendimiento y la voluntad como tres facultades esenciales del alma europea, y en el desarrollo de ellas instó a tener presentes las lecciones del pasado para no repetir las tragedias de la primera mitad del siglo XX.

Además, instó a seguir avanzado para reforzar las instituciones europeas, completar la unión económica y monetaria, avanzar hacia una política migratoria común e impulsar los derechos sociales.