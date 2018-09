Salt Bae, el excéntrico chef turco responsable del festín cárnico de Nicolás Maduro + [Video]

Cristiano Ronaldo, Leonardo Di Caprio, Rihanna y ahora también Nicolás Maduro. El chef Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, ha sumado un famoso más a la lista de personajes que acuden a su asador turco, Nusr-Et, para deleitarse con carnes que pueden llegar a costar por plato más de 275 dólares.

Salt Bae, que se hizo famoso por su forma de echar la sal a las carnes, cortarlas y compartirlo en redes sociales, se ha convertido en el centro de todas las críticas después de que en la cuenta de Instagram del restaurante publicara vídeos y fotografías del paso de presidente venezolano por una de sus mesas.

No sería sorprendente ni hubiera traspasado fronteras el festín, sino fuera porque en Venezuela conseguir llevar a la mesa un trozo de carne es prácticamente imposible desde hace meses.Sin embargo, el chef no dudó sólo en servir los platos él mismo convirtiéndolo en un auténtico show, sino que terminó regalando una camiseta con una imagen suya al presidente venezolano y a su mujer.

Todo un espectáculo propio de banquete nupcial que ha terminado por convertir al chef en el blanco de los críticas. ¿Pero quién es Nusret Gökçe? ¿Por qué su asador recibe a decenas de estrellas que se mueren por comer sus carnes? ¿Por qué le eligió Maduro para su carnívoro festín?Sólo hay que navegar unos instantes por el Instagram de este chef para descubrir que es mucho más que un chef. La mayoría de sus publicaciones son una oda a la carne, a él mismo, pero especialmente son un escaparate donde Salt Bae demuestra su maña con el cuchillo convirtiendo el sencillo acto de cortar un filete en un show propio de Las Vegas.

Lokum #saltbae #salt#saltlife Una publicación compartida de Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) el 15 Abr, 2018 a las 6:10 PDT

#saltbae #saltlife #salt Una publicación compartida de Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) el 16 Sep, 2018 a las 3:35 PDT

Con suaves y precisos movivientos rebana, corta, pincha y remata decenas de piezas de carne. Desde solomillos hasta chuletas pasando por patas de cordero. Cualquier pieza le viene bien. Corta con total precisión, como si de mantequilla se tratara, todo lo que le pongan encima de la mesa. Y llega el toque final, el detalle que le hizo famoso en redes sociales y del que nunca se le olvida: la peculiar manera en la con su mano derecha echa la sal y la desparrama por las piezas de carne.Nusret Gökçe, de 35 años, carnicero desde que tenía 14 años hace tiempo que es un chef respetado y valorado en Turquía. Es propietario de una cadena de ocho parrillas llamadas Nusr-et, que funcionan no sólo en Turquía, sino también en Dubai y Abu Dhabi.

Pero no todo han sido vídeos en Instagram, comensales famosos y lujo. La vida de Salt Bae es fácil desde hace poco tiempo. De niño, con apenas 5 años, tuvo que dejar los estudios ante la grave situación económica de su familia, que no podía mantener su educación. Con 14 consiguió su primer y único trabajo: carnicero. El empleo que después le llevaría a la restauración y de ahí al éxito. 13 años después abrió su primer restaurante, un pequeño local en Estambul, con el que no se conformó.Viajó a Argentina, uno de los reinos de la carne; lo intentó a EEUU, pero no le concedieron el visado y tuvo que esperar hasta 2009 para pisar la tierra de las oportunidades. “Mi vida no ha cambiado ahora. Sigo trabajando desde la mañana hasta la medianoche”, afirmó en una entrevista a la NBC.Sin embargo, su fama a nivel mundial le llegó hace una año gracias a Internet y a su particular forma de preparar la carne. En apenas este año ya cuenta con 15,7 millones de seguidores en Instagram que no se pierden ninguno de sus peculiares cocinados y que esperan verle acompañado de grandes estrellas de Hollywood, del deporte y la música.

Lollipop 🍭 #saltbae #saltlife #salt Una publicación compartida de Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) el 18 Ago, 2018 a las 2:37 PDT

musicbae @jbalvin #saltbae #salt #saltlife Una publicación compartida de Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) el 9 Jul, 2018 a las 2:19 PDT

#saltbae#salt#saltlife LOVE ❤️ @maradona 🇹🇷🇦🇷 Una publicación compartida de Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) el 27 Mar, 2018 a las 2:10 PDT

@cristiano #saltlife #saltbae #salt Una publicación compartida de Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) el 29 May, 2018 a las 9:28 PDT

Hasta anoche cuando en un error del propio chef decidió publicar en su cuenta la visita de Nicolás Maduro a su restaurante. Si su modo de echar la sal le lanzó al estrellato en Internet, que el presidente venezolano disfrutara de sus carnes va a tener un precio muy alto, teniendo en cuenta los comentarios tras hacerse público el vídeo en el que Salt Bae le sirve la comida a Maduro. “Desgraciado, llenándote los bolsillos con dinero sucio mientras que un pueblo muere de hambre”; “No sé quién eres…Pero llegue a ti porque alimentas asesinos… ¡Eres despreciablemente inculto e ignorante! ¡Recibiendo a un dictador en tu restaurante! Son algunos de los comentario más suaves que ha recibido.Salt Bae tardó pocos minutos en retirar todo el contenido relacionado con la visita del presidente venezolano, pero ya era demasiado tarde. El vídeo de Maduro disfrutando de la preparación del chef, disfrutando de la carne, recibiendo un regalo y fumándose uno de sus puros ha dado la vuelta al mundo provocando la ira de cientos de personas indignadas por el banquete de un presidente, donde su pueblo no tiene apenas para comer, y mucho menos carne.