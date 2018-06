Rusia y Arabia Saudita logran imponer su propuesta de aumentar la producción petrolera

Rusia y Arabia Saudita lograron imponer su propuesta de aumentar la producción petrolera de los países miembros de la OPEP y sus socios. La medida fue acordada el viernes y confirmada este sábado.

El acuerdo no establece una cantidad de producción extra para cada país, señala que el incremento será de forma voluntaria y entra en vigencia en julio.

La propuesta rusa y saudita apuntaba a 1,5 millones de barriles diarios (bd), pero en la práctica este nuevo acuerdo implica un alza de entre 600.000 a 700.000 bd, dijo a Bloomberg el ministro de petróleo omaní, Mohammed Al Rumhy.

En el fondo, este acuerdo permite a la OPEP y sus aliados (especialmente Rusia y Arabia Saudita) responder a un escenario de mayor caída de la producción por parte de Venezuela e Irán y evitar un alza extrema de los precios.

“Cualquier país que produzca menos de su límite (establecido en noviembre de 2016) debería aumentar su producción. Pero esto no significa que la producción de Venezuela deba ser abarcada por otro país. Esto es muy claro. Venezuela aumentará su producción cuando pueda. Y si no puede, otros no pueden entrar y producir en su nombre. En la propuesta anterior (rusa y saudita), podrían. Ahora, cada país solo puede aumentar su propia producción”, dijo a la agencia Argus Media, el ministro de Petróleo iraní, Bijan Namdar Zanganeh.

El viernes, poco después de concluida la reunión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump exigió a la OPEP aumentar “sustancialmente”. “¡Necesitamos bajar los precios!”, añadió en un mensaje de Twitter.

El ministro de Petróleo venezolano, Manuel Quevedo, dijo en Twitter que en el caso del país “significa el compromiso de cumplir el 1.972.000 bd para el 2do Semestre 2018”. De acuerdo con los datos de la OPEP, al mes de mayo, Venezuela estaba 580.000 bd por debajo de la cuota tope acordada en noviembre de 2016.