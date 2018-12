Rusia muestra apoyo a Venezuela, pero no confirma si prestó ayuda financiera

El Kremlin reiteró su apoyo al régimen de Maduro al comentar los resultados de la visita de trabajo del gobernante venezolano, a la capital rusa, donde se reunió con Vladímir Putin.

“Sin duda, Rusia continuará, en una u otra medida, respaldando a Venezuela” dijo en su rueda de prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien destacó que se abordaron diversos temas bilaterales.

No obstante, al ser consultado si el Gobierno ruso otorgó ayuda financiera, Peskov se negó a ofrecer información. “No tengo nada más que añadir a lo que ya he dicho”.

Según Maduro, se firmaron varios contratos con Rusia para la inversión de más de 6.000 millones de dólares en proyectos conjuntos en los sectores petrolero y aurífero, además de un contrato para garantizar el suministro de 600.000 toneladas de trigo que cubrirá todas las necesidades de su país en 2019, detalló EFE.

En el ámbito militar se cerraron “contratos para la atención, asistencia y reparación del sistema de armas” de la FANB.

Aseveró que se priorizó mil millones de dólares para la producción de minería específicamente de (oro). Añadió que se logró a un acuerdo para la atención, asistencia y reparación de las armas de Venezuela.