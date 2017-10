Reacciones en Europa al referéndum sobre la independencia de Cataluña

Varios dirigentes europeos condenaron este domingo las cargas policiales en varios colegios electorales de Cataluña para impedir la celebración del referéndum de independencia, declarado ilegal por la justicia española.

Más de un centenar de personas resultaron heridas en los incidentes, entre ellas 12 miembros de las fuerzas de seguridad.

A continuación, las reacciones internacionales de representantes políticos:

— Anne Hidalgo, alcaldesa de París

“Soy andaluza de origen y parte de mi familia es catalana. Lo que pasa es muy triste. Confieso que no entiendo que Cataluña quiera separarse de España […] Me cuesta en el plano afectivo y en el racional […]. Quizá se puedan aportar cambios a la relación entre el poder central madrileño, algo que no siempre es un acierto, y Cataluña, pero ese deseo de independencia me parece muy peligroso para España e incluso para Europa. Estoy preocupada. Espero que España logre encontrar un camino con Cataluña”.

— Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa: “Independientemente de las opiniones sobre la independencia, todos deberíamos condenar las escenas que han tenido lugar allí y pedirle a España que cambie el rumbo antes de que alguien salga gravemente herido”, tuiteó. “Dejen a la gente votar pacíficamente”.

— Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista británico:

“La policía contra los ciudadanos en Cataluña es estremecedora. El Gobierno español debe actuar para parar esto ahora”, publicó en Twitter. “Insto a Theresa May a pedirle directamente a Rajoy que termine con la violencia en Cataluña y que encuentre una solución política a esta crisis institucional”.

— Charles Michel, primer ministro belga:

“¡La violencia nunca puede ser la respuesta! Condenamos cualquier forma de violencia y reafirmamos nuestro llamamiento a un diálogo político”.

— Martin Schulz, líder del Partido Socialdemócrata alemán:

“La escalada [de violencia] en España es preocupante. Madrid y Barcelona deben rebajar la tensión inmediatamente y buscar el diálogo”.

— Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de izquierda radical francés Francia Insumisa:

“El Estado español pierde su sangre fría. La nación no puede ser una camisa de fuerza”.

–Benoît Hamon, excandidato del Partido Socialista francés a las presidenciales:

“En el corazón de Europa, estas imágenes de violencia para impedir VOTAR a la gente en Cataluña son significativas y amenazadoras”.