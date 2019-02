Presidente del Parlamento europeo protesta en Roma contra Nicolás Maduro

Un grupo de venezolanos manifestó en favor del presidente en cargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la plaza de Roma-Italia.

A la protesta asistió también el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, quien aseguró que se estaban movilizando en contra de la “dictadura” de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Es un dolor y una vergüenza que el Gobierno italiano esté con Maduro. Falta coraje al interior del gobierno italiano, hay que defender la democracia en Venezuela”, expresó Tajani.

“Siempre he estado en defensa del pueblo venezolano contra la dictadura comunista de Maduro. Las amenazas no me asustan, seguiré luchando por la libertad y la democracia“, sentenció.

La mayoría de los países miembros de la Unión Europea (UE) reconocieron a Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela.