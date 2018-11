Presidente de Turquía visitará Venezuela el 3 de diciembre

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, visitará Venezuela el próximo 3 de diciembre, luego de asistir a la cumbre G20 que se realizará en Argentina.

La presidencia turca informó este miércoles en su cuenta de Twitter que se discutirán temas en la agencia bilateral, regional e internacional.

Press Statement on President Recep Tayyip Erdoğan’s Visits to Argentina, Paraguay and Venezuela pic.twitter.com/KVNI8pHpzP

— Turkish Presidency (@trpresidency) November 28, 2018