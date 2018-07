Presidente de Ecuador: “No me interesa si el señor Correa es apresado o no”

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, afirmó no tener un interés particular sobre la captura de su antecesor Rafael Correa por su implicación en un caso de secuestro, luego de que la justicia de su país cursara a la Interpol una orden de detención internacional.

No me interesa si el señor Correa es apresado o no, no me interesa de forma particular, ya manifesté cuál era mi deseo interior: ojalá no sea culpable”, declaró el mandatario ecuatoriano en una charla informativa con medios extranjeros celebrada hoy en la sede del Gobierno en Quito, según reseña EFE.