Patricia Phelps dona 49 fotos de autores latinoamericanos a un museo español

La coleccionista venezolana Patricia Phelps de Cisneros ha donado al Museo de la Universidad de Navarra (norte español) 49 fotografías, la mayoría de autores iberoamericanos, para que contribuyan a estimular el pensamiento crítico como misión más importante de la educación, según dijo a Efe.

Entre los autores destacan Andreas Gursky (Alemania, 1955), Juan Uslé (España, 1954), Héctor Fuenmayor (Venezuela, 1949), Roberto Obregón (Colombia/Venezuela, 1946-2003), Mariana Castillo Deball (México, 1975) y Miguel Rio Branco (Brasil, 1946).

Patricia Phelps y su marido, Gustavo Cisneros, quieren impulsar la educación “por encima de todo”, para lo que han colaborado con otras universidades y sus museos, como Harvard, NYU, University of Texas at Austin, Hunter College, Wheaton College y City University of New York.

En el caso de la Universidad de Navarra, Phelps pidió que las fotografías sean estudiadas por alumnos del Master in Curatorial Studies, el único posgrado de España para la formación académica de comisarios de arte.

Pero también podrán analizarlas profesores, investigadores y matriculados de otras estudios.

“En nuestras colaboraciones con otras universidades hemos visto el inmenso potencial que tiene llegar a estudiantes de Matemáticas, Biología, Medicina, Economía, Historia, Sociología u otras disciplinas, y nos parece que la Universidad de Navarra puede ofrecer esa mirada interdisciplinar”, justificó Phelps en declaraciones a Efe.

Argumentó que siempre es una “oportunidad” para cualquier estudiante “tener contacto con el arte”, aunque no sea alumno de esta disciplina.

Y sobre el valor de la donación, prefiere no hablar en términos económicos porque el arte es algo “cultural y humano”.

Como en todas sus colaboraciones, el matrimonio busca que las donaciones tengan “un amplio enfoque iberoamericano, incluyendo España en diálogo con los países latinoamericanos”, aunque “sobre todo -aseguró la coleccionista- elegimos obras que pensamos que tendrían capacidad de ser activadas por el contexto universitario”.

A principios de este año, anunció la donación de más de 200 obras de arte contemporáneo latinoamericano a seis museos, entre ellos el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte de Lima y el Reina Sofía de Madrid.