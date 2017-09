Papa Francisco ofrece la bendición a jóvenes desde la Plaza Bolívar de Bogotá

Luego de rezar frente a la imagen de la virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, y de recibir las llaves de Bogotá por parte del alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, el papa Francisco envió un emotivo mensaje a los miles de jóvenes congregados en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Desde el balcón del Palacio Cardenalicio, durante su segundo día de viaje en Colombia, el pontífice pidió a los jóvenes colombianos que sepan enseñar a los mayores a perdonar y a dejar atrás el odio y la venganza.

A las más de 20.000 fieles católicos congregados, Francisco les pidió que no se dejen robar la alegría. Dijo que su mensaje en estos días será que: “Dios los ama con amor de Padre y los anima a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que es auténtica y duradera”.

Asimismo, el pontífice que llega a una Colombia dividida tras los acuerdos de paz con las FARC, centró su discurso en que los jóvenes colombianos son capaces de “cambiar esta sociedad y lo que se propongan” y les pidió no temer al futuro y atreverse a soñar en grande.

Francisco después les instó a que “las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza” y les animo “a afianzarse en el Señor, que es el único que nos sostiene y alienta para poder contribuir a la reconciliación y a la paz”. Finalmente, reconoció que aprenderá de la fortaleza de los colombianos.