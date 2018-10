“Pablito”, comandante del frente Domingo Lain, estaría en Venezuela

Las autoridades van tras los miembros del Comando Central (COCE) del ELN. Casi 20 días después de que la Interpol hizo público el perfil de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, se supo que Pablito, el comandante del frente Domingo Lain que opera en la frontera con Venezuela también está en la mira de la comunidad internacional.

Este miércoles se hizo público en la página del organismo internacional el perfil del jefe guerrillero por los delitos de secuestro simple agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Con la medida se espera que la detención preventiva se lleve a cabo donde sea que se encuentre.

El problema, sin embargo, es que, con excepción de Chocó, el ELN no suele tener campamentos, sino fincas donde están instalados. Muchas de ellas, en la frontera con Venezuela donde siempre se ha creído opera el Comando Central de esa guerrilla. Ahí el problema no solo radica en la relación que por años han sostenido los elenos con las autoridades del vecino país sino también por la maltrecha comunicación que hay en este momento con el gobierno colombiano.

“Es un arte operativo nuevo que no los deja expuestos. Uno no los ve armados como lo hacían las Farc, sino que andan de civil, en camionetas o montando a caballo. No necesitan capacidad de masa sino individual, y eso los acerca más al concepto de los grupos terroristas internacionales”, explicó un oficial de inteligencia militar.

En su lucha armada, el ELN terminó envuelto por la vorágine política e ideológica que vive Venezuela. Información de inteligencia, pero también producida por varias fuentes en terreno, revela que muchos cuadros, militantes y bases sociales de esa guerrilla, como el mismo Pablito, se encuentran refugiados en el vecino país, en especial en las orillas de los ríos Lora y de Oro, y los municipios de Fernández Feo y Apure.

“De acuerdo con información de familiares de personas secuestradas, como el ex gobernador Araya, muy probablemente alias Pablito se encuentre en territorio venezolano. Por eso es muy importante que haya responsabilidad de los países que tengan conocimiento. Porque si además de conocer el lugar pueden capturarlo deben hacerlo y entregarlo a las autoridades colombianas”, dijo en el Congreso el alto Comisionado de paz Miguel Ceballos, tras el encuentro de la comisión de paz del senado.

Esa cercanía que históricamente ha existido entre el vecino país y el ELN ha llevado a muchos a pensar que en una hipotética intervención militar, “las fuerzas insurgentes elenas se pondrán bajo las órdenes de la defensa de la revolución bolivariana y del país, e incluso estarían dispuestas a combatir a las Fuerzas Militares colombianas, si fueran estas las que estuvieran comprometidas en esa intervención”, cómo manifestó Carlos Arturo Velandia a La Opinión de Cúcuta.

Y es que por años, el gobierno colombiano ha sabido dónde están, pero se han quedado maniatados, sin poderlos capturar porque se encuentran al otro lado de la frontera. La cooperación militar o judicial entre Colombia y Venezuela ha sido muy difícil, por no decir que nula. Y, ahora, se ha puesto peor. Los presidentes no se hablan (solo por los medios de comunicación), y el embajador de Colombia en Venezuela fue trasladado desde hace varios meses a Costa Rica.

En ese contexto, y dada la complejidad geopolítica de la región, sería un grave error intentar capturarlos contra viento y marea. Es decir, bombardearlos o perseguirlos del otro lado de la frontera, como se ejecutó la operación en la que cayó Raúl Reyes en Ecuador no es factible en estos tiempos. La persecución en caliente a través de la frontera, que existió durante mucho tiempo en el pasado, sin las autorizaciones correspondientes es ilegal y hoy no tiene cabida. El tema es de hondo calado si se tiene en cuenta que hay pruebas de que los elenos han servido a cuerpos de civiles armados venezolanos e, incluso, han entrenado grupos paramilitares cercanos al gobierno, como las Fuerzas Bolivarianas de Liberación.

Se ha podido detectar que muchos de los guerrilleros van regularmente a Maracaibo a descansar o realizar trabajos políticos. De hecho, en algunas zonas son los encargados de entregar las cajas CLAP, que forman parte del plan de abastecimiento de alimentos que hace el gobierno venezolano en los estados Táchira, Zulia y Apure.

Aunque la circular de la Interpol no es nueva, refresca una solicitud que no estaba vigente. Desde hace varios años el exjefe guerrillero está en la mira de las autoridades internacionales que ahora lo buscan en más de 190 países. Lo cierto en la práctica, es que la búsqueda se reduce a un par de países. Por eso para Ceballos Venezuela estaría volando un tratado internacional en caso de no actuar frente a estos hechos.

Ahora bien la decisión que se oficializó este miércoles en esencia sirve para dos cosas. De un lado poner a prueba la cooperación internacional de Venezuela. Pero, en esencial, cerrarle el cerco a la negociación que se ha empantanado en el nuevo gobierno. Luego de avanzar lentamente y a regañadientes en el gobierno de Juan Manuel Santos, en este primer mes la nueva administración no ha nombrado siquiera un equipo negociador.

El secuestro volvió a envenenar la negociación y las partes siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo enfrentar el flagelo que se convirtió en una inamovible para que el gobierno se siente en la mesa. Mientras el gobierno exige liberar a todos los que tienen en su poder como un hombre identificado como Riaño, que se encuentra en poder de esa guerrilla desde enero, según Ceballos, los elenos dicen no conocer el caso. Aún así el gobierno no ha dado muestras de querer pararse de la mesa sino más bien de dejarla languidecer mientras le arrebata el oxígeno que le queda. Eso ocurrió hace dos semanas cuando decidió retirar el equipo negociador y no nombró a los nuevos. Y, ahora, con esta segunda medida de la Interpol.