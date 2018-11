Ocho meses, cuatro países y siete mil kilómetros: Venezolano llega en bicicleta a Chile

Decidió escapar de la terrible crisis de Venezuela en una bicicleta con sus bolsos llenos de esperanzas. Iberzon Lord, profesor de música de 38 años, inició su travesía en febrero y, después de ocho meses, ayer llegó a Copiapó, una ciudad de Chile.

Su destino final es Argentina. El venezolano asegura que ha recorrido más de siete mil kilómetros y cuatro países a bordo de su fiel método de transporte. En cada lugar que llega pasa de dos a tres días.

“Literalmente me estaba muriendo de hambre” en mi país, Iberzon a diarios chilenos. Agregó que llegó a pesar 40 kilos, “sobreviví con tres mangos, tenía que aguantar un día y medio para comer un mango. Me desmayé. Eso prendió mis alarmas y dije me voy de Venezuela”, relató.

El autodenominado “ciclista por la crisis“, no tiene pareja ni hijos, pero sí dejó en Venezuela a su familia, amigos y recuerda con amor a sus alumnos de clases de música. Si bien se sintió alegre por nuevas oportunidades, le da nostalgia haber dejado su vida.

Aún siendo profesional, no tenía opciones para obtener un empleo, lo que me dejaba sin ingresos para comprar la comida (…) Hay días en que uno se olvida de la pesadilla y disfruta el día que está viviendo, como hay otros en que uno recuerda a la familia, amigos y alumnos. Más aún cuando uno habla con la familia y dice que está bien, pero uno sabe lo que están pasando

Iberzon contó que emprendió su travesía sin dinero, pero lo ha ayudado la gente buena que ha encontrado en el camino. Mencionó que hay personas que le ofrecen comida o un lugar donde dormir y si no encuentra usa una carpa que lleva consigo.

Quiere ir a Argentina porque grabó un disco en su país y dentro de los lugares donde encontró aprobación de su trabajo, se encuentra el país trasandino. “Llevo dos razones: desarrollarme como profesional y la otra es la promesa que le hice a los venezolanos que están pasando lo que yo viví“.