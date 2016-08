Obama asegura que Juan Gabriel “trascendió fronteras y generaciones”

El presidente estadounidense, Barack Obama, trasmitió este lunes su pésame por la muerte del músico mexicano Juan Gabriel, que definió que uno de los “más grandes músicos latinos” y quien “trascendió fronteras y generaciones”.

A través de un comunicado, Obama aseguró que el “Divo de Juárez” fue “uno de los más grandes músicos latinos y su espíritu vivirá en sus canciones duraderas y en los corazones de sus fans que lo aman”.

“Durante cuarenta años, Juan Gabriel aportó su querida música mexicana a millones, trascendiendo fronteras y generaciones”, explicó Obama en su pésame por la muerte este domingo de “Juanga” a los 66 años en Santa Mónica (California, EE.UU.).

“His spirit will live on…in the hearts of the fans who love him” —@POTUS on Mexican musician #JuanGabriel: pic.twitter.com/355XTv2Hq2

— The White House (@WhiteHouse) 29 de agosto de 2016