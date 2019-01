“No me meto en asuntos de otros países”: La repuesta de AMLO sobre la crisis venezolana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado por la postura indiferente que mantiene en relación a la crisis de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el mandatario mexicano fue abordado por decenas de personas. Una de ellas le preguntó el por qué no hay una posición “en contra de la dictadura de Venezuela” y cuáles serán los métodos para ayudar a los venezolanos, a lo que AMLO respondió: “Yo no me meto en asuntos de otros países“.

“En serio nos da rabia que digan que los asuntos de Venezuela los deben resolver los venezolanos. Da tristeza. Los vecinos sufrimos las consecuencias de la indiferencia de usted López Obrador. Sí intervino en asuntos de ese país porque invitando a Maduro a su posesión, le lavó la imagen a una dictadura”, indica el mensaje de la mujer que publicó el video en su cuenta Twitter.

“Usted debe tener en cuenta que Venezuela es una dictadura“, le decía la joven a López Obrador mientras este se tomaba fotos con la personas. Además, recordó que en el país hay muchas personas muriendo de hambre y por falta de medicinas a lo que le pidió no ser indiferente ante estos graves hechos.

“Si usted quiere a las personas como dice que las quiere no puede ser indiferente ante el hambre y el sufrimiento de un pueblo“, agregó.

