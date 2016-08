Muere el autor intelectual del ataque en restaurante en Bangladés

La policía de Bangladés anunció el sábado la muerte en un operativo cerca de Daca de tres yihadistas, incluyendo el presunto autor intelectual de una sangrienta toma de rehenes en un restaurante en julio, que dejó 22 muertos, incluyendo 18 extranjeros.

El presunto cerebro del ataque, Tamim Chowdhury, quien tiene nacionalidad canadiense y bangladesí, estaba siendo buscado desde el ataque de principios de julio. La policía había ofrecido una recompensa de 25.000 dólares por cualquier información que permitiera encontrarlo.

La policía se enfrentó a tiros durante una hora con los yihadistas, que estaban escondidos en Narayanganj, una localidad a 25 km al sur de Daca, dijo a la AFP un alto responsable de la policía, Sanwar Hossain.

“Tamim Chowdhury está muerto. Es el cerebro del ataque de Gulshan y el jefe del grupo JMB” (Jamayetul Mujahideen Bangladesh), añadió el oficial de policía.

El JMB es un grupo islamista local prohibido y acusado del asesinato de docenas de extranjeros o miembros de minorías religiosas.

La primera ministra de Bangladés, Sheij Hasina, se congratuló por el trabajo de la policía y de los servicios de inteligencia, asegurando que el país estaba ahora “protegido de una nueva desgracia”.

Confirmando que “uno de los principales cerebros” del ataque de julio había sido abatido, la primera ministra también declaró a la prensa que “eliminar a los extremistas” permitiría reforzar “la confianza del pueblo”.

El pasado 1 de julio, al menos cinco hombres tomaron por asalto el restaurante Holey Artisan Bakery, ubicado en un barrio acomodado de Gulshan, y ejecutaron a veinte rehenes, la mayoría italianos y japoneses.

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) había reivindicado este ataque y había publicado fotos de la matanza, pero las autoridades de Bangladés, que niegan la presencia de este grupo en su territorio, acusaron al JMB de los recientes ataques en el país.

“Podemos ver los tres cuerpos. No quisieron entregarse. Lanzaron cuatro o cinco granadas contra la policía y dispararon” con armas automáticas, dijo a la AFP el jefe de la policía nacional de Bangladés, A.K.M Shahidul Hoque.

“Tres extremistas murieron, incluyendo una persona que corresponde a la foto que tenemos de Tamim Chowdhury”, agregó.

– Cooperación antiterrorista –

Este operativo precede la llegada del secretario de Estado estadounidense John Kerry a Bangladés el lunes, la primera de un funcionario occidental de alto rango en ese país musulmán del sur de Asia desde el ataque de julio.

La seguridad y la cooperación en la lucha antiterrorista serán los dos temas principales que abordará Kerry con los responsables bangladesíes, según funcionarios.

Chowdhury, de 30 años, llegó a Bangladés, desde Canadá, hace tres años y desde entonces dirigía y financiaba una campaña de radicalización de jóvenes musulmanes, según la policía.

“Hemos cerrado el capítulo Tamim Chowdhury”, dijo a la prensa el ministro del Interior Asaduzzaman Khan, que se dirigió hasta el lugar donde tuvo lugar el operativo.

El ministro añadió que quedan “muy pocos” extremistas y que su arresto es inminente.

Desde el ataque de Daca las fuerzas de seguridad han matado a por lo menos 24 extremistas en una serie de ataques.

Bangladés ha sido blanco en los últimos tiempos de ataques mortales cometidos por extremistas. Unas 80 personas – miembros de minorías religiosas, extranjeros, intelectuales y defensores de la laicidad – han sido asesinados a machetazos desde 2013.

El Estado Islámico y una rama de Al Qaida reivindicaron la mayoría de estos ataques.