Morales: Sigue la lucha para que Bolivia tenga salida soberana al Océano Pacífico

El presidente de Bolivia Evo Morales advirtió que aún sigue su lucha para lograr que Bolivia tenga una salida soberana al Océano Pacífico, como un derecho irrenunciable para el país.

Más de un siglo Bolivia ratificó su convicción que el acceso al mar es y será siempre un derecho. Ante incumplimientos y dilación de Chile, el Estado Plurinacional y el pueblo boliviano decidimos acudir a la CIJ con la esperanza de que la vía jurídica se sume a nuestra causa”, escribió Morales a través de su cuenta Twitter.

Señaló que la demanda histórica sobre la reivindicación marítima no tuvo resultados, pero se reafirma con más fuerza y convicción.

Hemos acudido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), creada para resolver pacíficamente conflictos bélicos y garantizar la paz en todo el mundo, para que haga respetar el derecho del pueblo boliviano. Nos sorprende el informe, tiene muchas contradicciones. En la objeción preliminar del 24/09/2015, párrafo 16, señala que Bolivia al momento de su independencia tenía costa a lo largo del Océano Pacífico”.

Añadió que en la objeción preliminar, párrafo 54, la CIJ concluye que las cuestiones de controversia no son asuntos resueltos por arreglo de las partes. Se pueden repasar todos los datos señalados por la CIJ, que demuestran que ni el Tratado de 1904 ha resuelto el tema marítimo para Bolivia.

En el último párrafo del informe, la CIJ añade que el fallo no debe entenderse como un impedimento para que las partes continúen su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para atender asuntos relativos al enclaustramiento de Bolivia.

Morales mencionó que la voluntad de ambas partes, pueden llevarse a cabo negociaciones significativas. La Corte dice que ya no acompañará, pero que no está cerrada la negociación, lo que me parece una contradicción. Las consideraciones históricas reconocen que Bolivia nació con mar.

Decir a la CIJ que el fallo duele mucho a un pueblo. No sé si la Corte es para los pueblos o para otros sectores. He decidido personalmente enviar una carta, demostrando las contradicciones de las partes conciliativas y su decisión de no acompañar a hacer justicia para Bolivia”, añadió.

Puntualizó que los han invadido en una guerra no declarada, ya que la CIJ beneficie a los invasores, a transnacionales que toman los Recursos Naturales (RRNN), en la cual pedirán a la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DireMar) que haga una profunda investigación de los daños económicos desde la invasión de 1879, que bloqueó exportación e importación.

Realizó una convocatoria a una mayor unidad y saludamos el acompañamiento de todos los bolivianos. Aceleraremos el Tren Bioceánico, la salida al Atlántico por Puerto Santos y al Pacífico por Puerto Ilo; también avanzaremos con Puerto Busch y con otras propuestas de vecinos para hacer negocios.

Aseguró que están informados de que investigan su agenda económica, de desarrollo y la agenda 2025. Es tiempo de resolver temas pendientes con negociación, ojalá la invocación de la CIJ sea respetada para retomar el diálogo en favor de dos pueblos vecinos y hermanos.

“Nosotros venimos de los movimientos sociales, es nuestra obligación la lucha permanente por la igualdad, la dignidad y la soberanía económica. Si bien la CIJ no acompañó, fue una valiosa experiencia para el pueblo boliviano. El tiempo y los pueblos juzgarán”, puntualizó.

Por último agradeció a Ernesto Samper, expresidente de Colombia, por resaltar el Tren Bioceánico, megaobra que integrará a Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, y Uruguay, que permitirá a nuestro país acceder a los océanos Pacífico y Atlántico.