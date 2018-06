Miles de personas participaron en la marcha del orgullo LGTB en Guatemala

Miles de guatemaltecos nutrieron hoy una colorida marcha que concluyó en una fiesta por la igualdad y la exigencia al fin de la discriminación sexual y la homofobia en la Plaza de la Constitución del centro histórico de la ciudad capital.

Pasadas las 14.00 hora local (20.00 GMT), diversas organizaciones que promueven los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero e intersexuales en Guatemala, y cientos de acompañantes se reunieron en la llamada Plaza de la República, donde comenzó la fiesta en dirección al parque central.

Entre banderas arcoíris, tambores y consignas como “qué rico escoger a quién poder amar, que viva siempre libre la diversidad”, los manifestantes volvieron a mostrarse para visibilizar su existencia y la lucha a la que día a día se enfrentan.

El fin de una semana en la que uno de los principales presentadores de la televisión local, Carlos Ben Kei Chin, fue hostigado por un diputado que lo señaló por su preferencia sexual -difundió un vídeo del periodista bailando en una discoteca gay-, concluyó con la demostración de alegría y amor por encima de los ataques.

“Somos humanos, amor es amor, no más homofobia, no más homofobia, no más discriminación”, cantaron los asistentes junto a la Batucada del Pueblo, asidua a las marchas contra la corrupción, que no dejaron de tocar pese a la lluvia de este sábado que por momentos llegó a ser torrencial.

“Hemos llegado hasta aquí gracias a quienes nos antecedieron en la lucha por hacernos visibles, los valientes que pusieron el cuerpo y allanaron el camino para las nuevas generaciones”, destacó el director ejecutivo de la organización Visibles.

El dirigente de la Clínica de Atención para la Salud, que trabaja en la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, César Gerardo Arandi, dijo que se encontraba en el desfile del orgullo LGBTI “presente como respuesta comunitaria gay a una problemática que nos afecta”.

Previo al desfile, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, pronunció en una carta pública que el mes del orgullo “se trata de la aceptación de las personas LGBTI como miembros iguales de nuestra sociedad, con el derecho a vivir libremente sin el temor de ser víctimas de violencia o de ser discriminadas”.

La música de Abba, Village People y Arcade Fire fue alguna de la que acompañó el desfile, en el que los asistentes no dejaron de bailar.

Al compás de las bocinas en su máximo volumen, había también una demanda presente: la aprobación de la iniciativa 5272 que promueve “el reconocimiento y garantía del Estado a los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, incluido el matrimonio”, como lo promovió la diputada opositora Sandra Morán, quien ha revelado su homosexualidad.