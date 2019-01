Migrantes hondureños abarrotan frontera guatemalteca en ruta a EEUU

Cientos de migrantes hondureños siguen llegando al paso fronterizo de Guatemala con la intención de ingresar a México para continuar el viaje a Estados Unidos y escapar de la inseguridad y las precarias condiciones de vida.

En grupos pequeños dispersos, los migrantes llegan al parque de Tecún Umán, ciudad guatemalteca fronteriza con México, con pocas pertenencias, algunos en familia o mujeres y hombres solos acompañados de sus hijos pequeños o adolescentes.

En su mayoría son hondureños, pero se han unido decenas de salvadoreños que también buscan escapar de la pobreza y la violencia que afecta su país.

El centro de reunión es el parque central de la localidad, así como sus alrededores como el atrio de la iglesia católica, cuyas gradas de cemento son invadidas temporalmente por los centroamericanos que tienen la esperanza de alcanzar el sueño americano.

La plaza está ubicada a unos dos kilómetros de distancia del puente divisorio Rodolfo Robles, pues al final de la larga construcción se ubica el paso migratorio de Ciudad Hidalgo, la frontera de México con Guatemala.

Al llegar a Tecún Umán, los migrantes se enfrentan al dilema de acogerse a un programa mexicano que les permite permanecer un año en ese país, tener trabajo y acceso a la educación y salud o cruzar de forma irregular el paso para continuar la travesía a pie.

Unas 2.400 personas ya completaron los trámites para obtener el beneficio del gobierno mexicano que les brinda una tarjeta para permanecer hasta un año en ese país, tiempo en el cual podrán intentar llegar hasta el sur de Estados Unidos.

En contraste, el viernes varios cientos rechazaron la propuesta y entraron ilegalmente a México al cruzar por el puente, mientras otros lo hicieron atravesando el río fronterizo Suchiate en balsas hechas con grandes neumáticos.

Las movilizaciones en caravanas empezaron el martes pasado en San Pedro Sula, norte de Honduras, un día después emularon la acción grupos de salvadoreños.

Las corrientes migratorias de los últimos meses han provocado duras reacciones de Trump, enfrascado en un debate con la oposición demócrata sobre su plan de construir un muro fronterizo con México.

El debate sobre el muro generó un impasse en la aprobación presupuestaria que provocó el cierre del gobierno estadounidense.

México o EE. UU.

Aunque la mayoría está dispuesta a esperar varios días en lo que tramitan la tarjeta, otros la rechazan al indicar que carecen de dinero para comprar alimentos por lo que prefieren ingresar a suelo mexicano de forma irregular y continuar la marcha.

“Yo me quedó en México, un amigo que vive en Querétaro ya me ofreció trabajo”, comentó a la AFP el albañil Arturo Castro, quien ya inició las gestiones para obtener el carné.

Castro aseguró que el año pasado solo trabajó tres meses en su área y luego ayudó a vender comida a una hermana, pero eso solo le alcanzaba “para vivir al día”.

Sin embargo, abandonaron el negocio porque un grupo de pandilleros los amenazó y exigió una extorsión mensual.

En contraste, el salvadoreño Rubén Aguilar considera que proseguirá su camino sin intentar obtener el permiso, porque su meta es llegar a Estados Unidos donde residen dos hermanas.

“En El Salvador la vida está dura, todo subió de precio y no hay trabajo. No tengo otra opción que dejar mi país y buscar salir adelante en Estados Unidos”, relató a la AFP Aguilar, un agricultor de 42 años, quien no tiene hijos y vivía con sus padres.

Tanto el hondureño como el salvadoreño coinciden en que abandonaron sus países por la violencia y la falta de empleo en sus respectivas naciones a causa de las malas políticas de los gobernantes.

Unos 11 hondureños han muerto en las caravanas anteriores, según las autoridades de Tegucigalpa.

En diciembre, murieron dos niños guatemaltecos en suelo estadounidense mientras se hallaban bajo custodia de la patrulla fronteriza.