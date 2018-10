Melanie Trump fuertemente criticada por usar un casco colonial en Kenia

Melanie Trump vuelve a ser noticia por una mala elección a la hora de vestir durante su primer viaje en solitario al extranjero, una gira por varios países africanos.

En Kenia, la primera dama de EEUU usó un sombrero que remite a la época colonial.

Melania Trump llevó el polémico sombrero blanco durante un safari que realizó el viernes en el Parque Nacional de Nairobi. Lo acompañó con unos pantalones beige, una camisa blanca y botas altas, lo que para muchos significó rememorar a un colón europeo del siglo XIX.

Fuertes críticas recibió por las redes sociales y su visita en África se hizo tendencia en cuestiones de segundos.

Melania Trump ya generó indignación en otras ocasiones por su desafortunada elección de vestuario. En junio, durante una visita niños inmigrantes en la frontera con México vistió una franela con el lema “Realmente no me importa, ¿y a ustedes?” (“I really don’t care – Do u?”).