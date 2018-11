Más de 13 mil venezolanos ingresaron a Perú en cuatro días ante nuevas medidas

Desde el domingo 28 de octubre, se han registrado más de 13 mil ingresos de ciudadanos venezolanos a Perú por el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) Tumbes. El flujo migratorio se ha incrementado debido a que solo quienes ingresen a Perú hasta hoy podrán acogerse al Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

El domingo 28, entraron a Perú 3.491 migrantes del país caribeño, el lunes 29 ingresaron 3.089 ciudadanos venezolanos y el martes 30 se registró el mayor ingreso: 5.055. Hasta las 5 a.m. de este miércoles 31, habían entrado 1.967 personas, sumando en total 13.602. De acuerdo con fuentes de Migraciones de Tumbes, hoy se espera atender a más de 7 mil venezolanos.

Para atender el mayor número de ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera Tumbes – Ecuador, Migraciones ha instalado 8 nuevos puntos en la parte exterior de las oficinas del Cebaf Tumbes. También se han sumado 30 inspectores de ciudades como Piura, Trujillo, Chiclayo y Lima para acelerar la atención de los migrantes.

Esta semana, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo a la prensa extranjera que al Perú han entrado más de 500.000 venezolanos y evaluarán si se está en condiciones de seguir recibiendo a más migrantes. El presidente aseguró que el país está en el límite de su capacidad y no puede seguir otorgando más PTP de manera indefinida.

A menos de 24 horas de que se cumpla el plazo para que los ciudadanos venezolanos ingresen al Perú y pueden solicitar luego el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el gerente de Usuarios en la Superintendencia Nacional de Migraciones, Armando García Chunga, desmintió los rumores de que nuestro país cerrará la frontera con el Ecuador a partir del 1 de noviembre para los ciudadanos del país caribeño.

“Hay que aclarar que no habrá un cierre de frontera ni nada por el estilo. Hay algunos venezolanos que piensan que a partir de mañana no podrán ingresar al Perú, pero eso no es correcto. Nosotros trabajamos las 24 horas y los 365 días del año”, dijo el funcionario en las oficinas del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) en Tumbes.

García precisó también que los venezolanos que ingresen al país a partir del 1 de noviembre podrán hacerlo solo como turistas y podrán permanecer determinado tiempo en el territorio nacional.

Miles de venezolanos siguen formando largas filas en el Cebaf Tumbes para registrar hoy su ingreso al Perú. La atención en las oficinas de Migraciones ha mejorado debido a que se ha duplicado el número de puntos de atención: de 12 a 20.