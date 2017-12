Macri aboga por mejorar vida de la gente con sistema multilateral de comercio

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, abrió este domingo la XI Conferencia de la Organización Mundial del Comercio con un alegato al sistema multilateral de comercio y su función para “mejorar la vida” de la gente, pero abogó por hacerlo más eficiente porque sus beneficios no han llegado “a todos”.

“Los invito a avanzar en los consensos necesarios para que las reglas del comercio mundial estén en sintonía con la realidades sociales del siglo XXI“, remarcó el mandatario en Buenos Aires frente a centenares de autoridades de los 164 países que integran el organismo, así como ante sus pares de Brasil, Michel Temer; Paraguay, Horacio Cartes; y Uruguay, Tabaré Vázquez.

Macri les invitó “a trabajar juntos” para “expandir los beneficios del comercio” pero poniendo en el centro del debate “el desarrollo humano, el cuidado del planeta, la igualdad de género y la equidad social”.

Las plenarias de la reunión de la OMC, que Macri esperó sean un “aporte significativo para el futuro del comercio internacional” y sobre todo para “el bienestar de nuestros pueblos”, tendrán lugar durante tres días en Buenos Aires y se abrirán oficialmente en la mañana del lunes.

La clave de esta cita será, a juicio del presidente argentino, trabajar para que los beneficios del comercio lleguen a cada vez más gente generando empleos de calidad y bienestar social.

“Pero los desafíos son muchos. No es sostenible avanzar en un esquema donde el otro es siempre el proteccionista o el que no cumple las reglas. Los problemas de la OMC se resuelven con más OMC, no con menos”.