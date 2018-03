Lula: no voy a vender a Brasil

El exejecutivo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este martes su aspiración de ser por el mandatario de la nación nuevamente, y enfatizó en su intención de demostrar que “un mecánico” es más capaz de gobernar que el actual gobierno presidido por Michel Temer.

“Quiero demostrarles que un mecánico es más capaz de gobernar a Brasil que esta élite que gobierna. No voy a vender este país“, afirmó Lula a través de su cuenta de Twitter.

Además, Lula enfatizó las razones que, a su criterio, el gobierno de Temer tiene para inhabilitarlo y que el Partido de los Trabajadores (PT) no vuelva al poder. “No quieren que volvamos para que los pobres no puedan aprender a caminar con la cabeza en alto“, enfatizó.