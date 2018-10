Luis Miguel Vence, un venezolano entre los ganadores del premio Nobel de Medicina 2018

Luis Miguel Vence, científico venezolano de 45 años de edad, es uno de los jefes del grupo que obtuvo el Premio Nobel de Medicina 2018.

El pasado 1° de octubre, fue entregado este galardón a James Allison y Tasuku Honjo, por descubrir nuevas formas para combatir el cáncer. Dentro del equipo que realizó las diversas investigaciones para alcanzar avances de las terapias de esta enfermedad se encuentra el venezolano Vence.

“El premio es muy grande, un reconocimiento a nuestro trabajo. Eso significa que hay muchas personas beneficiándose de la inmunoterapia“, asegura todavía emocionado su compañero James Allison.

El nuevo orgullo criollo, es un científico que se graduó de ingeniería genética, con especialización en biología molecular, en la ciudad de Montpellier, en Francia; inició estudios de PHD, en Estrasburgo, pero los terminó en la universidad de Harvard, cuando sus jefes fueron reclutados para un proyecto y lo llevaron como parte del equipo que ganó el premio.

Vence es el coordinador de uno de los cuatro grupos de 20 personas que trabajan para hallar una cura al cáncer. “Hay cuatro directores; yo me enfoco en el estudio de los tumores sólidos; hay un patólogo que estudia los exámenes patológicos; un especialista que estudia tumores líquidos y el último que trabaja en otros tipo de cáncer“, explica Vence.

El mérito de la aproximación del equipo del venezolano es que la cura no la buscaron en el cáncer directamente, sino que ampliaron su mirada hacia el sistema inmunológico.

Desde Houston, Texas, Vence agradeció a todas las personas que lo han apoyado y han creído en su capacidad, y expresó que se siente honrado por ser uno de los venezolanos que obtuvo una beca académica para estudiar fuera de nuestras fronteras.

“Estudié mi carrera gracias a mi carta universitaria. En la época de los 90 hicieron una selección basada en una prueba académica y, gracias a Dios, yo quedé dentro de los seleccionados (…) La razón por la que me dediqué a esto es por los problemas de salud de mi familia. Mi papá murió en 1990 y mi hermano en 1996 por problemas renales. Mi prima me donó un riñón y hace dos meses me trasplantaron. Sí, ya estoy bien”, dijo.

El otro venezolano que formó parte de un equipo ganador de un Premio Nobel, casualmente de medicina e inmunólogo, fue Baruj Benacerraf en 1980.