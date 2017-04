Liquidan banco de capital brasileño en Panamá vinculado en caso Lava Jato

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó este miércole que ordenó la liquidación forzosa de FPB Bank, de capital brasileño, recientemente intervenido dentro de las investigaciones por la trama de corrupción conocida como “Lava Jato”.

El regulador indicó en un comunicado que se adoptó esta medida ya que las condiciones que llevaron a la toma de control administrativo y operativo de FPB Bank, Inc., “no se han subsanado, por ende no existen condiciones que propicien una reorganización del Banco”.

“La salud de los principales activos productivos de FPB Bank, Inc., el riesgo reputacional, además de las investigaciones judiciales que se adelantan tanto en Panamá como en el exterior, no permiten una condición favorable para llevar a cabo un proceso de reorganización o venta del Banco”, resaltó la SBP.

La Superintendencia explicó que adoptó esta decisión de acuerdo con los resultados de la evaluación financiera que previamente había hecho y posterior valoración del reorganizador.

La intervención del FPB fue anunciada por la Superintendencia Bancaria el pasado 10 de febrero, a raíz de su mención en las investigaciones de la trama de corrupción brasileña “Lava Jato” que se adelantan en Brasil y Panamá, y por las que se indaga al bufete Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá.

Estas indagaciones, según la entidad reguladora, “involucran a FPB BANK, INC. como la entidad bancaria utilizada para apertura de cuentas bancarias a clientes extranjeros, sin contar con las respectivas autorizaciones legales correspondientes”.

El banco, de licencia general, tenía 10 años de estar operando en Panamá, en donde contaba con una sola sucursal en la exclusiva zona residencial de Punta Pacífica, un capital de 13.600.000 dólares y un total de 44 empleados, de acuerdo con la SBP.

La SBP además anunció que se designó a Mauricio Rodríguez Vargas como liquidador y que se pagará a los depositantes menores de 10.000 dólares la totalidad de su dinero, después de que se dicte un informe preliminar sobre la liquidación.